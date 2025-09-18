MoveUp cùng Samsung WindFree™: Từ dự án triệu đô đến không gian sống của bạn

Cuộc "so găng" về phong cách thiết kế

Không chỉ cạnh tranh về chất lượng công trình hay vị trí đắc địa, các dự án bất động sản cao cấp còn đang thể hiện sức hút thông qua phong cách thiết kế và trải nghiệm sống thượng lưu cho cư dân. Từ xu hướng "wellness" với không gian xanh, vườn trị liệu, sân thể thao đến hệ sinh thái thiết bị thông minh trong toà nhà đều đang nâng tầm sống của người dân đô thị mỗi ngày. Thậm chí tại nhiều đô thị lớn, việc lựa chọn điều hòa không khí và vị trí lắp đặt cũng được tính toán kỹ lưỡng nhằm tối ưu chiều cao trần, mang đến sự hài hòa trong thiết kế mà vẫn đảm bảo được hiệu suất làm mát tối ưu.

Trường hợp điển hình là Sunshine Green Iconic, một dự án bất động sản với chiều cao trần giới hạn do nằm gần khu vực quân sự. Để tối ưu không gian trong căn hộ, chủ đầu tư đã lựa chọn điều hoà âm trần Cassette WindFree™ 1 hướng của Samsung thay vì các dòng điều hoà gia dụng gắn tường khác. Việc di chuyển vị trí lắp đặt điều hoà lên trần không chỉ tối ưu chiều cao căn hộ mà còn giải phóng không gian tường, tạo nên không gian nội thất liền mạch, xuyên suốt.

Tại khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương trong năm vừa qua, số lượng bán ra của điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội với hơn 35%. Xu hướng sử dụng điều hoà âm trần trong không gian sống đô thị là điều mà Samsung đang hướng tới thông qua chiến dịch MoveUp (Nâng tầm sống, mát không gian). Chiến dịch này được triển khai nhằm khuyến khích và truyền cảm hứng để người dùng giải phóng không gian tường, đưa vị trí lắp đặt điều hoà lên trần thông qua việc sử dụng sản phẩm Cassette WindFree™ 1 hướng. Từ đó, cư dân đô thị có thể tận hưởng những lợi ích về tính thẩm mỹ, sự tiện lợi, làm mát thoải mái cũng như khả năng tiết kiệm vượt trội của dòng điều hoà đặc biệt này.

Lựa chọn "vàng" của các nhà phát triển bất động sản lớn

Không chỉ có Sunshine Green Iconic, các dự án hàng đầu khác như The Filmore Đà Nẵng và Metropole Thủ Thiêm cũng tin chọn WindFree™ 1 hướng. Điều này cho thấy Cassette WindFree™ 1 hướng là giải pháp được "chọn mặt gửi vàng" bởi những đơn vị phát triển bất động sản uy tín nhất.

Dòng điều hoà hệ thống của Samsung cùng lúc đáp ứng nhiều xu hướng đô thị hiện đại mà các nhà phát triển dự án đang hướng đến. Có thể đề cập ngay đến xu hướng nhà thông minh (smarthome) mà Việt Nam đang được dự báo là thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong khối ASEAN với tốc độ 16,8% trong giai đoạn từ 2025 đến 2030. Với kinh nghiệm 51 năm trong lĩnh vực điều hoà không khí, Samsung đang cung cấp nhiều giải pháp điều hoà hệ thống vượt trội cho các tòa nhà dân cư như VRF (điều hòa trung tâm kết nối một dàn nóng với nhiều dàn lạnh, công suất lên đến 98 HP) hay Samsung b.IoT (giải pháp điều khiển tích hợp cho tòa nhà)… Các giải pháp này khi áp dụng thông qua sản phẩm Cassette WindFree™ 1 hướng sẽ mở ra không gian sống hiện đại, đón đầu xu hướng tương lai cho các khu dân cư. Ví dụ điển hình là dự án Metropole Thủ Thiêm hiện sử dụng hơn 2.300 HP công suất làm lạnh với giải pháp kết nối qua Wifi Kit, giúp cư dân điều khiển điều hòa linh hoạt mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng smarthome.

Metropole Thủ Thiêm là một trong những dự án bất động sản cao cấp đang ứng dụng mạnh mẽ điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng trong các căn hộ

Một xu hướng khác cũng đang nổi lên mạnh mẽ tại các siêu dự án bất động sản chính là hạ tầng chuẩn xanh song hành cùng lối sống bền vững. Nhiều chung cư hiện nay đang nỗ lực đạt được các chứng chỉ xanh và tối đa hoá việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Sản phẩm điều hoà hệ thống Cassette WindFree™ 1 hướng cũng góp phần quan trọng trong xu hướng này khi có khả năng tiết kiệm đến 55% điện năng khi hoạt động ở chế độ WindFree™. Thiết bị đã chuyển sang sử dụng chất làm lạnh R32, thay vì chất làm lạnh R410A, giúp nâng cao hiệu suất làm lạnh và thân thiện hơn với môi trường. Bên cạnh đó, các dàn nóng được trang bị công nghệ Durafin™ Ultra độc quyền của Samsung, có lớp phủ chống ăn mòn, giúp bảo vệ dàn trao đổi nhiệt khỏi tình trạng gỉ sét, duy trì hiệu suất hoạt động lâu dài.

Hiện các dự án lớn như The Filmore Đà Nẵng hay Metropole Thủ Thiêm đã lắp đặt hàng nghìn dàn lạnh Cassette WindFree™ 1 hướng, kết hợp cùng hệ thống DVM Eco nhằm khai thác tối đa hiệu suất làm lạnh bền bỉ cũng như khả năng tiết kiệm điện vượt trội của sản phẩm.

"Chìa khoá" mở ra trải nghiệm sống 5 sao

Với chiến lược đẩy mạnh phân phối sản phẩm điều hoà SAC qua kênh bán lẻ B2C, người dùng có thể tận hưởng các thế mạnh nổi bật của điều hoà hệ thống ngay trong không gian sống gia đình. Trong đó phải kể đến việc Cassette WindFree™ 1 hướng được tích hợp sẵn Wi-Fi, cho phép kết nối trực tiếp với ứng dụng SmartThings mà không cần thiết bị hỗ trợ. Thông qua SmartThings, người dùng có thể điều khiển điều hòa từ xa với nhiều tính năng đa dạng như bật/tắt thiết bị, kích hoạt chế độ WindFree™ hoặc chế độ AI Energy, giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm điện năng dựa trên thói quen sử dụng, có thể dễ dàng truy cập nhờ kết nối Wi-Fi.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể điều khiển điều hòa bằng trợ lý giọng nói Bixby thông qua điện thoại di động, cho phép sử dụng nhiều tính năng thông qua giọng nói, từ việc điều chỉnh tốc độ quạt, thay đổi chế độ hoạt động, kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đến thực hiện các thao tác chính xác như kích hoạt chế độ WindFree™ theo thời gian đã cài đặt. Người dùng cũng có thể kiểm soát thông minh qua bảng điều khiển Wired Touched Remote Controller, mang đến trải nghiệm hiện đại, cá nhân hoá sâu sắc.

Điều hoà của Samsung không chỉ là một thiết bị làm mát đơn thuần mà còn mở ra phong cách sống hiện đại, nơi công nghệ nâng tầm sống cho cư dân đô thị

Chế độ WindFree™ cho phép làm mát nhẹ nhàng thông qua 10.000 lỗ khí siêu nhỏ cũng là điểm nhấn mở ra trải nghiệm sống khỏe cho cả gia đình. Thay vì lo lắng vì hiện tượng sốc nhiệt do gió buốt thổi trực tiếp vào những ngày nóng, chế độ này trên điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng vừa đảm bảo hạ nhiệt nhanh chóng, vừa mang đến bầu không khí thoải mái, hạn chế nguy cơ bệnh tật. Thông qua chiến dịch MoveUp cùng sản phẩm điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng, Samsung một lần nữa tiếp tục khởi tạo một xu hướng mới, nơi công nghệ trao quyền làm chủ cuộc sống cho người dùng. Quan trọng hơn, công nghệ từng được dùng cho dự án triệu đô sẽ hiện diện ngay trong không gian sống của bạn, chỉ từ thao tác thay đổi vị trí lắp đặt điều hoà từ hôm nay.