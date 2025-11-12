Moyuum Vietnam đổi mới không ngừng, khẳng định vị thế tiên phong ngành mẹ-bé

An toàn & trung thực là nền tảng phát triển cốt lõi

Từ những ngày đầu thành lập, Moyuum tôn trọng những giá trị thực, lấy an toàn là ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển và tối ưu sản phẩm. Tất cả các sản phẩm của Moyuum đều đã vượt qua những bài kiểm tra chất lượng và được công nhận trên toàn thế giới.

Năm 2025, Moyuum được vinh danh là thương hiệu dẫn đầu về chỉ số hài lòng của người tiêu dùng Hàn Quốc, giữ vững chuỗi 4 năm liên tục nhận được giải thưởng cao quý này. Bên cạnh việc duy trì vị trí top đầu về doanh số tại các sàn thương mại điện tử tại Hàn Quốc như Naver, Coupang, Moyuum còn được lựa chọn là đơn vị hợp tác chiến lược với khoa chăm sóc tích cực sơ sinh (NICU) của bệnh viện Jeonbuk National University, minh chứng cho hành trình nghiên cứu nghiêm túc nhu cầu và hành vi tự nhiên của trẻ nhỏ, lắng nghe trải nghiệm thực tế của cha mẹ và luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Thay vì theo đuổi truyền thông bằng những thông tin chưa được kiểm chứng, Moyuum đồng hành cùng với các chuyên gia và bác sĩ trong ngành để tìm kiếm giải pháp an toàn hơn dưới góc độ y khoa. Đây cũng là lý do Moyuum kiên trì tối ưu sản phẩm với mục tiêu tôn trọng nhu cầu tự nhiên của trẻ, duy trì khớp ngậm đúng, từ đó hướng đến phát triển cơ hàm hỗ trợ phát triển khả năng ngôn ngữ chuẩn. Các sản phẩm của Moyuum cũng được Hiệp hội Nha nhi khoa Hàn Quốc khuyên dùng.

Những dấu ấn truyền thông của Moyuum tại thị trường Việt Nam

"Phá kén" để vươn xa hơn

Năm 2025, Moyuum vượt ra khỏi vùng an toàn với lần thử sức ở một lĩnh vực sản phẩm hoàn toàn mới. Trong cùng năm, Moyuum tiếp tục thực hiện cuộc "cách mạng" khi đổi mới toàn bộ các sản phẩm "quốc dân". Việt Nam được Moyuum lựa chọn là quốc gia đầu tiên ra mắt sản phẩm, với nhiều kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn truyền thông đặc biệt.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa đại diện Moyuum & công ty cổ phần Nam Anh International - đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm Moyuum tại thị trường Việt Nam

Chiến dịch mov.aa Station – Đổi mới đầy bản lĩnh

mov.aa Station đánh dấu bước chuyển mình đầy mạo hiểm của Moyuum trong cách tiếp cận và kết nối với người tiêu dùng. Lựa chọn hướng đi hoàn toàn mới với dòng sản phẩm mov.aa, Moyuum lựa chọn hướng truyền thông khác biệt, tiếp cận trực tiếp và lấy những trải nghiệm của khách hàng là trọng tâm.

Hành trình Đổi bình cũ - Nhận về sản phẩm mới kéo dài gần 100 ngày, tới 500 điểm cửa hàng mẹ bé trên khắp cả nước với thông điệp Nhận lại bình cũ, trao trải nghiệm Mới đã thành công với 20.000 lượt đổi bình. Đó là lời khẳng định: Giá trị thật không tạo nên bằng những lượt trải nghiệm "ảo" mà chỉ bắt đầu từ những điều chân thành và bền vững nhất.

Chiến dịch Moyuum Family Fest – Từ thương hiệu sản phẩm đến thương hiệu cảm xúc

Không chỉ tập trung vào việc phát triển doanh số tại các hệ thống, Moyuum còn dành nhiều "đất diễn" cho các sự kiện xây dựng cảm xúc tích cực từ khách hàng. Moyuum Family Fest tháng 10/2025 hợp tác cùng Aeon Mall Hà Đông lại là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng cảm xúc thương hiệu. Sự kiện tạo nên không gian để các gia đình trẻ được kết nối theo cách tự nhiên nhất: bằng sự yêu thương, sự gần gũi và những khoảnh khắc chơi – học – lớn lên cùng nhau. Không đặt nặng doanh số hay hiệu ứng lan truyền nhanh, Moyuum lựa chọn xây dựng "brand love" – tình yêu và sự gắn bó lâu dài. Từ đây, Moyuum không chỉ là thương hiệu của những sản phẩm chất lượng mà còn là người bạn đồng hành cùng hành trình nuôi dưỡng, chăm sóc và thấu hiểu trẻ thơ.

Sự kiện Moyuum family fest với gần 800 gia đình tham gia

Kết luận

Hành trình của Moyuum Vietnam là câu chuyện của sự kiên định, bền bỉ và trách nhiệm. Lấy đổi mới làm nền tảng, lấy giá trị thật làm cốt lõi và lấy cảm xúc làm điểm chạm, Moyuum đang góp phần định hình chuẩn mực mới cho thị trường chăm sóc trẻ tại Việt Nam. Không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng, Moyuum tạo ra trải nghiệm – và hơn hết, tạo ra niềm tin. Bởi Moyuum tin rằng mỗi em bé xứng đáng được lớn lên trong sự an tâm, nâng niu và trọn vẹn yêu thương.