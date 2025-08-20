MSB gỡ khó về vốn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế 5 tháng đầu năm 2025 dù bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu vẫn bủa vây với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 355,79 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14%, nhập khẩu tăng 17,5%.

Cùng với các tín hiệu lạc quan trên, doanh nghiệp xuất khẩu cũng đứng trước các thách thức về nguồn vốn, sự phụ thuộc vào việc các thị trường lớn có thể thay đổi chính sách về thuế hoặc giá thành sản phẩm. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm phương án nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, chủ động trước biến động thị trường đồng thời tận dụng các chính sách ưu đãi từ các ngân hàng thương mại để thích ứng với tình hình.

Easy Trade – Giải pháp hỗ trợ vốn "khủng" cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Là giải pháp tài chính chuyên sâu, tổng thể, đáp ứng tốt nhất nhu cầu về vốn cho nhóm khách hàng xuất nhập khẩu, gói Giải pháp Easy Trade của MSB mang đến cho khách hàng doanh nghiệp một nguồn vốn dồi dào, đặc biệt là vốn tín chấp lên đến 200 tỷ đồng. Nguồn trợ lực này cho phép các doanh nghiệp bổ sung kịp thời nguồn vốn, nắm bắt thời cơ vàng trong kinh doanh và đảm bảo quy trình sản xuất cũng như tiến độ xuất khẩu hàng hóa.

Easy Trade mang đến cho doanh nghiệp nguồn vốn tín chấp lên đến 200 tỷ đồng

Anh Hoàng Nam – chủ một doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu hàng nông sản chia sẻ: Từ đầu năm 2025, tỷ giá tăng khiến doanh nghiệp xuất nhập khẩu thêm khó vì chi phí đầu vào tăng, vận chuyển quốc tế đắt đỏ, khó cạnh tranh. Do đó, doanh nghiệp của anh phải tìm cách mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn vốn phù hợp từ ngân hàng để tối ưu hóa nguồn lực về tài chính. "Với Easy Trade, doanh nghiệp của tôi không chỉ nhận được nhận được nguồn vốn phù hợp mà còn rất nhiều ưu đãi khác", anh Nam cho biết.

Sử dụng giải pháp này, khách hàng được tài trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4%/năm với USD và 4.5%/năm với VND cùng gói phí thanh toán quốc tế linh hoạt, chỉ từ 49 triệu đồng/năm, phí dịch vụ khác giảm đến 50%.

Đại diện MSB cho biết, ngân hàng luôn ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí. Do đó, ngoài mức lãi suất ưu đãi, doanh nghiệp được cấp hạn mức tín dụng đến 260% giá trị định giá tài sản bảo đảm.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp một cách nhanh chóng để nắm trọn thời cơ, MSB đã cải tiến quy trình xử lý hồ sơ với thủ tục nhanh, gọn tối đa với thời gian giải ngân chỉ trong 2 giờ làm việc. Doanh nghiệp có thể mở tài khoản 100% online, giao dịch sau 1 phút có tài khoản, giải ngân siêu tốc không cần đến quầy.

Nhân đôi lợi ích khi giao dịch tại MSB

Bên cạnh việc giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán về vốn, MSB còn đưa ra rất nhiều ưu đãi để hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành. Sử dụng giải pháp Easy Trade, doanh nghiệp đồng thời được trải nghiệm gói tài khoản thông minh M-Smart với nhiều tiện ích vượt trội. Cụ thể: doanh nghiệp được mua bán ngoại tệ online với tỷ giá ưu đãi lên đến 80 điểm so với tỷ giá niêm yết (áp dụng với đồng USD) và 100 điểm so với tỷ giá niêm yết (áp dụng với đồng GBP, SGD, AUD, EUR, CHF, CAD) trong 6 tháng (kể từ tháng mở tài khoản) và miễn 100% phí chuyển tiền online trong nước và quốc tế.

Không chỉ siêu miễn phí, doanh nghiệp còn có được hoàn tiền tới 2 triệu đồng/khách hàng/tháng và kéo dài trong 6 tháng liên tiếp khi phát sinh giao dịch ghi nợ trên Internet Banking. Đây là ưu đãi mới mẻ trên thị trường khi hoàn tiền từ giao dịch tài khoản doanh nghiệp online. Đồng thời, M-Smart mang đến doanh nghiệp trải nghiệm "siêu tiện lợi" thông qua quy trình mở tài khoản hay giải ngân 100% online. Hình thức này giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời giảm thiểu thủ tục giấy tờ.

"Cùng với các giải pháp tài chính thông minh, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp, thông qua M-Smart và Easy Trade, MSB mong muốn đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp các giải pháp thuận ích nhất, tối ưu chi phí nhất, đảm bảo các hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn để vững vàng đón nhận những cơ hội giao thương quốc tế đang tới", đại diện MSB khẳng định.

Thông tin chi tiết về các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp, khách hàng truy cập tại đây hoặc liên hệ hotline 24/7: 1800 6260.