MSB hợp tác Vietnam Airlines, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng

Sự hợp tác này giúp MSB tận dụng thế mạnh về dịch vụ tài chính số và mạng lưới khách hàng đa dạng trong hành trình chuyển đổi số sâu rộng của ngân hàng trong suốt 34 năm đồng hành và vươn tầm cùng khách hàng. Về phía Vietnam Airlines, thỏa thuận hợp tác góp phần mở rộng cộng đồng hội viên chương trình Bông Sen Vàng, đặc biệt hướng đến nhóm khách hàng trẻ trung, năng động, có nhu cầu trải nghiệm cao và trung thành với các đặc quyền ưu đãi hấp dẫn từ thương hiệu.

Cụ thể, khách hàng MSB sẽ được trải nghiệm tính năng tích hợp đổi điểm MSB Rewards (M-point) sang dặm thưởng Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines, giúp gia tăng giá trị tích lũy và kết nối sâu sắc hơn với chương trình khách hàng thân thiết của cả hai bên. MSB Rewards là hệ thống tích điểm tri ân khách hàng của MSB, cho phép quy đổi M-Point từ các giao dịch thành phiếu quà tặng từ hơn 1.000 đối tác trong các lĩnh vực như thời trang, ẩm thực, du lịch…

Bên cạnh đó, chương trình phiên hạng thành viên đồng hành giữa MSB và Vietnam Airlines mang đến ưu đãi kép, cho phép khách hàng vừa nhận quyền lợi theo chương trình khách hàng thân thiết của Vietnam Airlines vừa hưởng các đặc quyền từ hệ sinh thái MSB như: trải nghiệm hành trình đa kênh linh hoạt, tối ưu thao tác tài khoản và thẻ nhanh chóng, giúp nâng cao chất lượng phục vụ trong từng giao dịch.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện MSB cho biết: MSB và Vietnam Airlines sẽ phối hợp xây dựng các chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng hiện hữu, kết hợp các lợi ích từ dịch vụ tài chính và dặm thưởng hàng không, củng cố mối quan hệ lâu dài với khách hàng. MSB tin tưởng việc hợp tác với Vietnam Airlines sẽ không chỉ tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tài chính hiệu quả cho khách hàng mà còn mang đến những trải nghiệm mới, thuận tiện nhất cho khách hàng hai bên.

Việc liên kết với Vietnam Airlines không chỉ mở rộng thị phần khách hàng ở phân khúc có khả năng chi tiêu cao mà còn tăng doanh thu phí dịch vụ thông qua các giao dịch chi tiêu bằng thẻ, đồng thời thúc đẩy tỷ lệ sử dụng các sản phẩm tài chính tích hợp như gửi tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm.

Với sự hợp tác này, MSB tiếp tục khẳng định cam kết không ngừng đổi mới và phát triển, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số, đem đến những giá trị thiết thực, góp phần tạo dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, tiện ích và hiện đại, gia tăng sự hài lòng và trải nghiệm cho khách hàng trên mọi hành trình.

Thông tin về tính năng MSB Rewards trên ứng dụng ngân hàng xem tại đây hoặc liên hệ hotline 24/7: 1900 6083.