MSB kết nối SIMO thành công, nhân đôi bảo mật giao dịch cho khách hàng

Trong những năm gần đây, các hành vi lừa đảo trực tuyến, giả mạo ngân hàng, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản khách hàng có xu hướng tăng mạnh cả về tần suất và mức độ tinh vi. Các đối tượng gian lận không chỉ sử dụng công nghệ cao mà còn khai thác yếu tố tâm lý, lợi dụng các kênh truyền thông xã hội và ứng dụng ngân hàng để tấn công người dùng.

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát triển hệ thống SIMO (System of Information Monitoring Online) – một nền tảng trung tâm nhằm giám sát, thu thập và cảnh báo theo thời gian thực các giao dịch có dấu hiệu rủi ro trong toàn hệ thống tài chính. SIMO đóng vai trò là "lá chắn tập trung" của ngành ngân hàng, giúp kết nối, đối chiếu dữ liệu giữa các tổ chức tín dụng và các cơ quan chức năng, qua đó phát hiện sớm, ngăn chặn và cảnh báo kịp thời các hành vi gian lận.

MSB tiên phong triển khai hệ thống cảnh báo rủi ro

Là một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng lựa chọn kết nối thử nghiệm SIMO, MSB đã chủ động triển khai tích hợp dữ liệu SIMO vào hệ thống bảo mật của ngân hàng. Dữ liệu SIMO được cập nhật từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và phản ánh kịp thời các rủi ro đang tồn tại trong thị trường tài chính.

Việc tích hợp này giúp MSB nâng cấp năng lực nhận diện rủi ro giao dịch, cho phép hệ thống tự động phân tích, đối chiếu và phát hiện các tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ ngay trong quá trình xử lý giao dịch. Từ đó, ngân hàng có thể chủ động đưa ra cảnh báo sớm, ngăn ngừa tổn thất và bảo vệ an toàn tài sản của khách hàng trước khi rủi ro xảy ra.

Khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển khoản nhanh 24/7, hệ thống MSB sẽ tự động đối chiếu thông tin tài khoản thụ hưởng với cơ sở dữ liệu cảnh báo của SIMO. Nếu phát hiện tài khoản có dấu hiệu rủi ro, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo tức thì với nội dung: "Tài khoản thụ hưởng thuộc danh sách nghi ngờ lừa đảo". Khách hàng có thể chủ động kiểm tra lại thông tin người nhận trước khi xác nhận giao dịch, hoặc tiếp tục thực hiện giao dịch nếu đã xác định độ tin cậy.

Cơ chế cảnh báo được MSB thiết kế theo cấp độ rủi ro và hành vi giao dịch, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong toàn bộ quá trình giao dịch. Điều này không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại từ các vụ lừa đảo mà còn nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ tài chính cá nhân cho người dùng.

Chỉ trong thời gian 05 ngày kể từ khi kết nối SIMO, hệ thống đã phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn 855 giao dịch đáng ngờ với tổng giá trị lên đến 2,8 tỷ đồng. Đó là minh chứng cho quyết tâm của MSB cùng ngành ngân hàng trong việc xây dựng một môi trường thanh toán an toàn, minh bạch là đáng tin cậy.

Chuẩn hóa trải nghiệm, hướng đến hệ sinh thái số minh bạch và an toàn

MSB là một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam triển khai đồng bộ hệ thống cảnh báo SIMO trên cả hai kênh: ngân hàng số MSB mBank và kênh giao dịch tại quầy. Sự đồng nhất này giúp khách hàng, dù giao dịch qua ứng dụng hay trực tiếp tại chi nhánh, đều được hưởng cùng một mức độ bảo vệ, cảnh báo và xác thực an toàn nhất.

Việc đồng bộ trên mọi kênh giao dịch tại MSB sẽ giúp cảnh báo sớm các tài khoản nhận chuyển tiền có dấu hiệu gian lận, đảm bảo mọi giao dịch đều được giám sát song song bởi hai lớp bảo mật: nội bộ MSB và dữ liệu từ Ngân hàng nhà nước.

"Việc kết nối hệ thống SIMO không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn thể hiện cam kết chiến lược của MSB trong việc đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước xây dựng hệ sinh thái tài chính quốc gia an toàn, minh bạch và hiệu quả. Đây là bước tiến vững chắc trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp MSB củng cố vị thế là ngân hàng tiên phong trong quản trị rủi ro, tuân thủ và bảo mật thông tin khách hàng", đại diện MSB khẳng định.

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ của MSB, khách hàng liên hệ hotline: 1900 6083 hoặc Chi nhánh/Phòng giao dịch MSB gần nhất để được hỗ trợ.