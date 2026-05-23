MSB khởi động dự án Thông tư 14 về an toàn vốn

Thông tư 14 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành trên cơ sở cập nhật các khuyến nghị mới nhất của Ủy ban Basel tại chuẩn mực Basel III, có kế thừa các quy định nền tảng từ Thông tư 41 trước đó. Việc áp dụng Basel III được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chuẩn mực quản trị rủi ro, an toàn vốn, góp phần nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động rủi ro của thị trường tài chính và củng cố niềm tin của nhà đầu tư và khách hàng.

Đối với rủi ro tín dụng khách hàng, bên cạnh Phương pháp tiêu chuẩn, các ngân hàng thương mại có thể lựa chọn Phương pháp xếp hạng nội bộ trong ước lượng tài sản có rủi ro và tính vốn. Phương pháp xếp hạng nội bộ cho phép các ngân hàng tự xây dựng mô hình để ước lượng các tham số rủi ro trọng yếu như PD, LGD và EAD, tuy nhiên cũng đặt ra yêu cầu khắt khe về quản lý dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý rủi ro mô hình để đáp ứng yêu cầu của Thông tư.

Trong nhiều năm qua, MSB là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam chủ động nghiên cứu, triển khai các chuẩn mực Basel II, III và từng bước ứng dụng phương pháp IRB trong quản trị nội bộ: như quản trị vốn, ICAAP và hoạt động kinh doanh đã giúp MSB hình thành nền tảng vững chắc trước khi chuyển sang áp dụng IRB ở cấp độ chính thức.

Thông tư 14 do NHNN ban hành đã chính thức thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ, tạo điều kiện để MSB chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực tế phương pháp IRB. Quá trình triển khai này của MSB có sự đồng hành của đối tác EY trong vai trò kiểm toán, rà soát độc lập tính tuân thủ, dưới sự hướng dẫn và giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý.

Tại buổi lễ, đại diện NHNN đã ghi nhận những nỗ lực của MSB trong việc triển khai Thông tư 14, đồng thời đưa ra các định hướng quan trọng nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng yêu cầu, hiệu quả và phù hợp với quy định.

MSB khẳng định cam kết mạnh mẽ của MSB trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế

Phát biểu tại sự kiện, Ông Nguyễn Tiến Đức - Giám đốc Khối Quản lý rủi ro MSB - nhấn mạnh việc triển khai IRB không chỉ là yêu cầu tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, mà còn là cơ hội để MSB nâng tầm năng lực quản trị rủi ro trong hoạch định vốn, đánh giá kịch bản và điều tiết tăng trưởng giúp Ngân hàng củng cố khả năng chống chịu, bảo vệ chất lượng tài sản và tạo lập nền móng phát triển ổn định cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

"MSB cam kết sẽ huy động đầy đủ nguồn lực, triển khai dự án một cách bài bản, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngân hàng để đảm bảo hoàn thành các yêu cầu của Thông tư 14 theo đúng lộ trình", ông Nguyễn Tiến Đức khẳng định.