Tài chính Mirae Asset hợp tác cùng VinFast thúc đẩy tài chính xanh

Trong bối cảnh đó, Mirae Asset Finance Company (Vietnam) (Tài chính Mirae Asset) và VinFast đã triển khai hợp tác trên toàn quốc từ cuối tháng 2/2026 nhằm mang đến các giải pháp tài chính cạnh tranh dành cho khách hàng mua xe điện.

Theo thông tin thị trường, VinFast tiếp tục giữ vị thế hàng đầu trên thị trường ô tô điện nội địa trong năm 2025 với lượng xe bàn giao tăng mạnh. Song song đó, Việt Nam cũng đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái và hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp xe điện theo định hướng thúc đẩy giao thông xanh của Bộ Công Thương.

Đại diện Tài chính Mirae Asset cho biết, việc hợp tác cùng VinFast không chỉ nhằm mở rộng danh mục giải pháp vay mua xe ô tô mà còn là một phần trong định hướng thúc đẩy tài chính xanh và tăng khả năng tiếp cận tín dụng xanh cho khách hàng. Thông qua các gói vay cạnh tranh dành cho xe điện, công ty kỳ vọng góp phần đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi xanh đang được thúc đẩy mạnh tại Việt Nam.

Theo đó, Tài chính Mirae Asset hiện triển khai nhiều chính sách tài chính cạnh tranh dành cho khách hàng mua xe VinFast với lãi suất từ 8,7% cố định trong 18 tháng hoặc 9,2% cố định trong 24 tháng. Đối với các dòng xe VF3 và Minio Green, khách hàng có thể được hỗ trợ tỷ lệ vay lên tới 100% giá trị xe, các dòng xe khác có tỷ lệ tài trợ tối đa 90%. Chương trình cho phép kỳ hạn vay kéo dài tối đa tới 96 tháng, hạn mức vay lên tới 15 tỷ đồng và không yêu cầu khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay hoặc bảo hiểm nhân thọ.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là tối ưu trải nghiệm xử lý hồ sơ và mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho nhiều phân khúc khách hàng, đặc biệt là nhóm tự doanh hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ. Với nhóm khách hàng có chứng từ lương đầy đủ, thời gian trả kết quả hồ sơ có thể chỉ từ khoảng 4 giờ làm việc.

Ngoài khách hàng cá nhân, công ty cũng đẩy mạnh triển khai giải pháp vay mua ô tô dành cho doanh nghiệp với định hướng thiết kế theo từng nhóm khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa và lớn. Giải pháp này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn để đầu tư phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh, đồng thời tối ưu bài toán vận hành và dòng tiền.

Việc hợp tác giữa Tài chính Mirae Asset và VinFast không chỉ hướng tới mở rộng giải pháp tài chính cho khách hàng mua xe mà còn là một phần trong định hướng đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi xanh và thúc đẩy khả năng tiếp cận các phương tiện thân thiện môi trường.

Trong thời gian tới, Tài chính Mirae Asset cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các giải pháp tài chính số và tài chính xanh nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từ đó phát triển bền vững trong giai đoạn mới.