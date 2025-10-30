MSB lãi hơn 4.760 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tiền gửi của khách hàng tăng mạnh
9 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) ghi nhận kết quả kinh doanh ổn định với lợi nhuận đạt trên 4.760 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 356.000 tỷ đồng; cả tín dụng và thu hút tiền gửi đều tăng mạnh, riêng CASA tăng 25%.
- 29-10-2025Cập nhật KQKD 9 tháng đầu năm 2025 các ngân hàng đến tối 29/10: Thêm nhà băng có lãi trước thuế hơn 10.000 tỷ
- 30-10-2025Xuất hiện trật tự mới Top ngân hàng tư nhân được gửi tiền nhiều nhất Việt Nam
MSB:
Theo báo cáo tài chính quý 3 vừa công bố, đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của MSB tăng 11% so với cuối năm 2024. Hoạt động cho vay khách hàng tiếp tục là yếu tố thúc đẩy chính khi dư nợ cho vay đạt hơn 204.950 tỷ đồng, đưa tăng trưởng tín dụng đạt mức 15,1%, thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế trong bối cảnh thị trường có tín hiệu hồi phục.
Tiền gửi khách hàng đạt gần 183.400 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt hơn 51.000 tỷ đồng, tăng 25% từ mốc hơn 40.800 tỷ cuối năm 2024 và chiếm 27,83% tổng huy động. Tỷ lệ CASA tiếp tục tăng quý thứ 4 liên tiếp, cho thấy nỗ lực của MSB trong việc nâng cao trải nghiệm số và khai thác hiệu quả tệp khách hàng thông qua chuỗi sản phẩm – dịch vụ thuận ích. Tiền gửi có kỳ hạn tăng 16%, đạt gần 132.360 tỷ đồng, góp phần duy trì cơ cấu vốn ổn định và bền vững. Song song, phát hành giấy tờ có giá đạt gần 26.100 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2024, hỗ trợ MSB đa dạng hóa nguồn vốn và tối ưu chi phí huy động.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu nhập hoạt động của MSB đạt gần 10.200 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.904 tỷ đồng, tăng 11%. Dù lãi suất huy động khá cao so với các năm trước và MSB vẫn đang cân đối lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng, nhưng với kinh nghiệm quản trị chi phí vốn hiệu quả, MSB giữ biên lãi thuần (NIM) 12 tháng gần nhất ở mức 3,45%.
Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 13%, đạt 1.547 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng đồng đều ở các mảng thanh toán, ngân quỹ, ủy thác và đại lý. Giữ đà từ các quý trước, đây tiếp tục là mảng đóng góp tích cực vào cơ cấu thu nhập phi tín dụng của ngân hàng.
Kết thúc 9 tháng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt 4.760 tỷ đồng. Những kết quả này khẳng định đà tăng trưởng bền vững của MSB với hiệu quả hoạt động các mảng kinh doanh cốt lõi luôn được đảm bảo ổn định và từng bước tối ưu.
Về quản trị rủi ro và các chỉ tiêu an toàn, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) tại 30/9/2025 của MSB đạt 12,18%; nợ xấu (NPL) riêng lẻ của MSB ở mức 1,9%, thấp hơn ngưỡng quy định của Ngân hàng Nhà nước và phản ánh mức độ ổn định trong kiểm soát chất lượng tín dụng. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) giảm từ 73,91% (quý 2) xuống 71,31% (quý 3), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (MTLT) được kiểm soát ở mức 27,03%, đảm bảo thanh khoản an toàn và linh hoạt.
Hướng tới gia tăng quy mô hoạt động và tạo động lực phát triển các dự án chiến lược, vừa qua, MSB đã hoàn thành việc tăng vốn lên 31.200 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20% để trả cổ tức. Điều này không chỉ thể hiện cam kết đảm bảo quyền lợi cho cổ đông mà còn đánh dấu chặng đường phát triển mới của MSB với quy mô lớn hơn và tiềm năng tạo nên những bước đột phá. Trong những năm gần đây, MSB là một trong các ngân hàng trả cổ tức đều đặn với tỷ lệ cổ tức cao trên thị trường. Đây cũng là cơ sở củng cố niềm tin và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư với cổ phiếu MSB.
An ninh tiền tệ
Tin tức sự kiện về: Công ty cổ phần Cao su Việt NamXem tất cả >>
Sự kiện: Banking InsightsXem tất cả >>
- Thị trường chứng khoán nâng hạng tác động tích cực đến hoạt động ngân hàng
- Lương ngân hàng vẫn luôn "đỉnh": Lộ diện ngân hàng trả lương "khủng" nhất Việt Nam
- KQKD 9 tháng các ngân hàng tối 28/10: Cập nhật OCB, SeABank, Saigonbank, BVBank,...
- Một ngân hàng chuẩn bị phát hành 22 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông
- OCB đạt 1.538 tỷ đồng lợi nhuận quý 3/2025, tăng gấp 3 lần cùng kỳ