MSN nằm trong nhóm được ETF mua ròng mạnh nhất quý IV

Việc cổ phiếu MSN được bổ sung vào các chỉ số và danh mục đầu tư toàn cầu thể hiện niềm tin của khối ngoại vào sức khỏe tài chính, quy mô vốn hóa và triển vọng tăng trưởng dài hạn của Masan. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng thu hút dòng vốn quốc tế nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường, các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động minh bạch, quy mô lớn và khả năng sinh lời bền vững như Masan được xem là ứng viên hàng đầu trong danh mục của các quỹ nước ngoài.

Sức hút từ nền tảng kinh doanh ổn định

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Masan ước hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận cơ sở cả năm, phản ánh hiệu quả hoạt động vượt kỳ vọng. Kết quả này đến từ sự tăng trưởng đồng đều ở nhiều mảng kinh doanh chủ lực với trọng tâm là lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ.

Tại mảng bán lẻ - WinCommerce (Đơn vị sở hữu chuỗi WinMart/WiN/WinMart+) ghi nhận doanh thu quý III/2025 vượt mốc 10.000 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập. Tính đến hết tháng 9, WCM đã mở mới 464 cửa hàng, trong đó gần 75% là mô hình WinMart+ tại khu vực nông thôn. Khu vực Miền Trung đóng góp 227 cửa hàng, tương đương 50% tổng số mở mới trong năm, cho thấy chiến lược mở rộng trọng điểm của WCM đang đi đúng hướng. Tổng thể các cửa hàng mở mới từ đầu năm đến nay đều mang về lợi nhuận dương.

Trong tháng 8, Masan MEATLife (MML) đạt doanh thu 999 tỷ đồng (+11,1%), lợi nhuận sau thuế tăng 60,5% lên 35 tỷ đồng, cho thấy xu hướng người tiêu dùng chuyển sang sản phẩm có thương hiệu và nguồn gốc rõ ràng.

Ở mảng vật liệu công nghệ cao - Masan High-Tech Materials (UpCom: MSR) hưởng lợi từ giá vonfram hồi phục, trong khi Phúc Long và Masan Consumer tiếp tục đẩy mạnh bán hàng, tối ưu vận hành và củng cố trải nghiệm khách hàng. Nhờ mô hình tích hợp xuyên chuỗi "sản xuất – phân phối – bán lẻ", Masan kiểm soát tốt chi phí, tối ưu chuỗi cung ứng và tạo biên lợi nhuận bền vững, yếu tố khiến cổ phiếu MSN hấp dẫn với nhà đầu tư tổ chức dài hạn.

Lực đẩy từ bối cảnh vĩ mô thuận lợi và nâng hạng thị trường

Sau một quá trình dài đáp ứng các tiêu chí về minh bạch, thanh khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã được FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng từ nhóm "thị trường cận biên" lên "thị trường mới nổi" trong đợt đánh giá ngày 8/10/2025. Việc nâng hạng này dự kiến có hiệu lực từ kỳ phân loại tháng 9/2026, sau đợt rà soát tiếp theo vào tháng 3/2026.

Đây là bước ngoặt quan trọng của thị trường vốn Việt Nam, mở ra cơ hội đón nhận dòng vốn quy mô hàng tỷ USD từ các quỹ ETF, quỹ thụ động và nhà đầu tư tổ chức toàn cầu. Theo ước tính của SSI Research, riêng dòng vốn ETF có thể rót vào Việt Nam khoảng 1 tỷ USD trong các kỳ cơ cấu danh mục sắp tới. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, quy mô dòng tiền sẽ còn phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế quốc tế và khẩu vị rủi ro của các quỹ đầu tư tại nhóm thị trường mới nổi.

Trong bối cảnh đó, các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững, quy mô lớn và tính thanh khoản cao được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn ngoại sớm nhất, trong đó nổi bật là Masan (HOSE: MSN). Với vốn hóa hơn 133.000 tỷ đồng (~5 tỷ USD), tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên 70% và mô hình hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ tích hợp, Masan được xem là ứng viên sáng giá trong rổ chỉ số toàn cầu sau khi Việt Nam chính thức nâng hạng. SSI Research dự báo, cổ phiếu MSN có thể thu hút khoảng 98 triệu USD dòng vốn ngoại trong giai đoạn đầu khi các quỹ quốc tế tiến hành tái cơ cấu danh mục.

Bên cạnh đó, chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, trong đó thuế VAT được giảm xuống 8% cho hàng hóa thiết yếu (áp dụng đến hết năm 2026), đang góp phần thúc đẩy sức mua và gia tăng doanh thu bán lẻ, tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp trong ngành tiêu dùng – bán lẻ tiếp tục tăng trưởng.

Theo Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), cổ phiếu MSN tiếp tục được khuyến nghị OUTPERFORM. BVSC đánh giá, Masan sở hữu chuỗi giá trị khép kín hiếm có tại Việt Nam – kết nối sản xuất, chế biến thực phẩm, phân phối hiện đại và tiêu dùng – qua đó tạo hiệu ứng cộng hưởng giữa các mảng WinCommerce, Masan MEATLife, Masan High-Tech Materials và Phúc Long.

Sự kết hợp này không chỉ giúp Masan duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, mà còn tăng tính hấp dẫn với nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn ngoại đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các doanh nghiệp có nền tảng tiêu dùng nội địa vững và khả năng sinh lời ổn định.

Dù triển vọng tích cực, các chuyên gia cũng lưu ý một số thách thức ngắn hạn mà doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ nói chung và Masan nói riêng cần ứng phó. Đó là áp lực chi phí đầu vào, cạnh tranh gay gắt trong thị trường bán lẻ hiện đại, cùng biến động kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến sức mua trong nước. Ngoài ra, quá trình chuyển đổi số và chuẩn hóa quản trị để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải duy trì kỷ luật tài chính và tối ưu vận hành.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng với quy mô vốn hóa lớn, cấu trúc tài chính vững và hệ sinh thái tích hợp, Masan có khả năng thích ứng cao, giúp giảm thiểu rủi ro và duy trì đà tăng trưởng ổn định.