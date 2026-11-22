Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 21/11, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước công bố dãy số trúng giải đặc biệt là 025502.

Đáng chú ý, 5 số cuối của dãy 025502 là 25502, trùng với dãy số trúng giải tư. Nhờ đó, mỗi tờ vé mang số 025502 đều trúng cả giải đặc biệt và giải tư.

Kỳ mở thưởng hy hữu 1 dãy số trúng 2 giải trong đó có giải đặc biệt (ảnh: XSKT Bình Phước)

Sau kỳ quay số, một đại lý vé số tại TPHCM thông báo có khách hàng sở hữu 12 tờ vé mang dãy số 025502. Với mức thưởng 2 tỷ đồng mỗi tờ, riêng giải đặc biệt mang về cho người này 24 tỷ đồng.

Ngoài ra, mỗi tờ vé còn trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng, giúp khách hàng nhận thêm 36 triệu đồng. Tổng tiền thưởng là 24 tỷ 36 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo XSKT Bình Phước xác nhận thông tin trên và cho biết, trường hợp một tờ vé cùng trúng giải đặc biệt và giải tư rất hiếm gặp.



Theo vị lãnh đạo này, một đại lý vé số cấp 2 tại TPHCM đã đổi thưởng cho khách hàng, tính đầy đủ giá trị cả hai giải trên từng tờ vé. Đại lý hiện tiếp tục tìm chủ nhân của 4 tờ vé trúng giải đặc biệt còn lại.