Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin trên báo Dân Việt rằng đơn vị vừa phát đi thông báo tìm kiếm bị hại để phục vụ quá trình điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cơ sở thẩm mỹ JK, có địa chỉ tại số 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, Cơ sở thẩm mỹ JK do Phạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) đứng tên làm chủ. Trên giấy phép đăng ký kinh doanh, cơ sở này chỉ được cấp phép hoạt động các dịch vụ đơn thuần gồm cắt tóc, làm đầu, gội đầu và phun xăm thẩm mỹ.

Công an kiểm tra cơ sở thẩm mỹ. Ảnh: CA Đắk Lắk

CA đọc quyết định tố tụng với bị can. Ảnh: CA Đắk Lắk

Tuy nhiên, bất chấp việc không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cũng như không có người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật theo quy định pháp luật, nhóm đối tượng tại đây đã tổ chức thuê những người không có bằng cấp chuyên môn, không có chứng chỉ hành nghề đóng giả làm bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ. Đội ngũ "bác sĩ dỏm" này liên tục đưa ra những lời tư vấn gian dối, thổi phồng sai sự thật về phương pháp điều trị và công dụng của hệ thống máy móc, thiết bị để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng chi tiền thực hiện các thủ thuật xâm lấn như cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn...

VnExpress cho biết, bước đầu quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được 20 khách hàng từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở này với tổng số tiền giao dịch hơn 260 triệu đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai từng đến làm đẹp và là bị hại của Cơ sở thẩm mỹ JK sớm liên hệ trình báo trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế (số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hoặc gọi điện qua số máy 0694.389.144 và 0942.063.673 (gặp điều tra viên Nguyễn Chí Cường) để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.