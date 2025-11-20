Mua áo khoá trên sàn TMĐT, người phụ nữ nhận hàng "mới cứng” nhưng thứ trong túi áo mới ngỡ ngàng: “Lần đầu gặp chuyện khó tin đến vậy…”

Mua phải quần áo đã qua sử dụng

Ngày 16/11, 1 người dân tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã đăng tải video cho biết, cô mua 1 chiếc áo khoác chống gió màu đen thương hiệu Camel trên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, khi nhận hàng và thử áo, người khách hàng này bất ngờ phát hiện trong túi áo có 2 chiếc vé máy bay, 1 vé tham quan Công viên Thiên Đàn (Bắc Kinh) cùng với phiếu gửi hành lý và khăn giấy – toàn bộ đều là đồ dùng của người khác.

Cô nói: “Rõ ràng là có người đi du lịch Bắc Kinh, chụp ảnh xong rồi trả lại áo.”

Theo hình ảnh trong video, người phụ nữ đang thử chiếc áo khoác gió màu đen, nhãn mác còn nguyên. Nhưng thò tay vào túi, cô lại lấy ra 1 vé vào Công viên Thiên Đàn, trên vé ghi rõ thời gian bán: 15 giờ 49 phút ngày 2/11. Tiếp đó, cô tìm thấy phiếu gửi hành lý và khăn giấy. Đáng chú ý nhất là 2 vé máy bay chặng Bắc Kinh – Hàng Châu, số hiệu MF8130, khởi hành ngày 2/11, hành khách là 1 người họ Nghê và 1 người họ Trần.

Hình ảnh 2 chiếc vé máy bay

Cách giải quyết của cửa hàng

Khoảng 13 giờ ngày 17/11, chủ video đăng tải clip khác cho biết phía thương hiệu Camel đã chủ động liên hệ, cam kết gửi tặng cô 1 chiếc áo gió mới và 1 áo lông, kèm chữ ký của người đại diện thương hiệu. Hãng cũng hứa sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng.

Hình ảnh trong video

Nữ khách hàng cho biết mình chấp nhận khoản bồi thường và lý giải rằng: “Tôi đăng video chỉ vì lần đầu gặp chuyện khó tin đến vậy, thực sự không biết nói gì.”

Bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng Camel cho biết, cửa hàng sẵn sàng hỗ trợ đổi trả trong vòng 7 ngày không lý do, với điều kiện sản phẩm phải giữ nguyên tình trạng mới: giày không có dấu hiệu đã đi, không hư hỏng do con người; quần áo phải còn thẻ treo, không giặt giũ, không có dấu vết sử dụng gây hư tổn.

Cũng trong những ngày gần đây, chủ đề “sử dụng thẻ treo khổng lồ để chống trả hàng” bất ngờ gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Đây là biện pháp được một số cửa hàng thương mại điện tử áp dụng, nhằm đối phó tình trạng nhiều khách hàng sử dụng rồi trả lại hàng. Những thẻ treo quần áo này có kích cỡ tương đương tờ giấy A4, chất liệu cứng, gây khó chịu khi mặc ra ngoài, từ đó hạn chế khả năng khách mang hàng đi sử dụng rồi mới trả lại. Chúng chủ yếu được dùng cho các mặt hàng có tỷ lệ hoàn trả cao như váy dạ hội, quần áo nữ…

Vụ việc này đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc với tình trạng mua về sử dụng rồi trả lại, khiến khách hàng tiếp theo nhận được hàng đã qua sử dụng.

Có người dùng cho biết: “Tôi từng gặp tình trạng tương tự. Tôi mua nhầm size lớn không vừa nên đã trả hàng, đổi size nhỏ hơn. Nhưng mà áo mới có cảm giác như đã từng được mặc. Trước đó, phần vỏ áo và lớp lót nỉ được đóng gói riêng biệt, nhưng chiếc áo mua lại lại được ghép thành một bộ, trên áo còn nhiều nếp nhăn.”

Cũng có người dùng bức xúc bình luận rằng: “Vé máy bay vài triệu đồng còn mua được, vậy mà 1 chiếc áo khoác mấy trăm nghìn lại không chịu bỏ tiền ra, cứ thích xài chùa.”

Một số người cho rằng các nền tảng thương mại điện tử và nhà bán hàng cần siết chặt hơn quy trình kiểm tra hàng hoàn trả, tránh để người tiêu dùng khác phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, cũng có người nhấn mạnh rằng chính sách “Đổi trả 7 ngày không lý do” là quyền lợi thiết yếu của khách hàng, hệ thống cần hoàn thiện để bảo đảm công bằng cho đôi bên.

