Mua bảo hiểm nhân thọ, khi tử vong được hưởng bao tiền?

Khi người được bảo hiểm qua đời do nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thực hiện chi trả theo đúng cam kết trong hợp đồng cho người thụ hưởng hoặc bên mua bảo hiểm.

Thông thường được chi trả bao nhiêu?

Về nguyên tắc, quyền lợi bảo hiểm nhân thọ khi tử vong thường tương đương 100% số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, đây không phải con số cố định cho mọi trường hợp. Mức chi trả thực tế còn phụ thuộc vào từng gói sản phẩm, quyền lợi chính – quyền lợi bổ trợ đi kèm, thời gian hợp đồng có hiệu lực cũng như nguyên nhân tử vong.

Chính vì vậy, với cùng một mức phí đóng, số tiền gia đình nhận được khi xảy ra sự kiện bảo hiểm có thể khác nhau giữa các hợp đồng. Để biết chính xác, người tham gia cần xem kỹ quyền lợi ghi trong hợp đồng hoặc liên hệ trực tiếp doanh nghiệp bảo hiểm. Trên thị trường, các doanh nghiệp lớn như Prudential cho biết quyền lợi chi trả luôn được quy định rõ ràng trong hợp đồng, nhằm giúp khách hàng chủ động nắm bắt và bảo vệ quyền lợi của mình.

Những trường hợp được chi trả và những trường hợp bị loại trừ

Theo thông lệ của bảo hiểm nhân thọ, nguyên nhân tử vong thường được chia thành ba nhóm chính: tử vong do tai nạn; tử vong do tự tử; và tử vong do các nguyên nhân khác như bệnh tật, tuổi già. Với tai nạn hoặc bệnh tật xảy ra sau thời gian chờ theo quy định, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi theo hợp đồng.

Ngược lại, một số trường hợp có thể bị loại trừ chi trả, tùy điều khoản từng sản phẩm, như: tự tử hoặc mưu toan tự tử trong thời gian quy định; hành vi vi phạm pháp luật; sử dụng trái phép chất kích thích; tham gia các hoạt động nguy hiểm hoặc thể thao chuyên nghiệp; hoặc các tình trạng sức khỏe đã tồn tại trước ngày hợp đồng có hiệu lực nhưng không được khai báo đầy đủ. Đây là lý do người tham gia cần đọc kỹ quy tắc, điều khoản của từng gói bảo hiểm, bởi mỗi sản phẩm có phạm vi bảo vệ khác nhau.

Ai nhận tiền và thủ tục giải quyết ra sao?

Khi xảy ra sự kiện tử vong, người thụ hưởng do bên mua bảo hiểm chỉ định sẽ là người nhận quyền lợi. Trường hợp không chỉ định, quyền lợi sẽ được giải quyết cho bên mua bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp theo quy định pháp luật.

Thủ tục chi trả thường gồm phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, giấy chứng tử, hợp đồng bảo hiểm và các hồ sơ y tế hoặc hồ sơ liên quan đến tai nạn (nếu có). Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ căn cứ vào hồ sơ này để xem xét và thực hiện chi trả theo đúng cam kết.

Tóm lại, không có một con số "mặc định" cho câu hỏi bảo hiểm nhân thọ khi tử vong được hưởng bao nhiêu tiền. Mỗi hợp đồng, mỗi gói sản phẩm có điều kiện và quyền lợi khác nhau. Việc hiểu rõ hợp đồng ngay từ đầu chính là cách tốt nhất để đảm bảo quyền lợi tài chính cho gia đình khi rủi ro xảy ra.