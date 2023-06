Cà chua là thực phẩm bổ dưỡng rất giàu vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng khác. Cà chua có thể ăn sống như trái cây, nhưng thường cà chua được dùng để chế biến cùng các món ăn rất phong phú và ngon miệng.

Cà chua là quả có cát ngọt và mọng nước, vỏ mỏng và nhiều thịt, nhưng để lựa chọn được cà chua ngon không phải ai cũng biết. Vậy khi mua cà chua cần quan sát vào rất nhiều tiêu chí như màu sắc, hình dáng quả ra sao hay nên chọn quả có núm 5 cánh hay 6 cánh?

Mua cà chua nên chọn quả có núm 5 cánh hay 6 cánh

Nếu quan sát kỹ các loại cà chua được bày bán, bạn sẽ thấy những quả cà chua tươi còn cuống, phần núm sẽ có chùm 5 cánh hoặc 6 cánh.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hạnh, Giảng viên Khoa Nông Học, Học viện Nông nghiệp VN, số đài (số cánh) trên núm quả không liên quan đến chất lượng quả.

"Cà chua Beef là giống cà chua của châu Âu, có ưu điểm trái to, chắc, ít hạt, thịt dày. Loại cà chua beef là giống vô hạn trồng trong nhà kính công nghệ cao, chịu ánh sáng yếu. Cà chua Beef chín cây có trái to, màu đỏ sậm, nhiều thịt và có hương vị thơm ngon, nên ăn tươi sẽ ngon hơn cà chua thường. Các giống cà chua beef quả to thường có núm 6 cánh, có thể vì thế mà nhiều người suy luận tương quan, cho rằng cà chua có núm 6 cánh ăn sẽ ngon hơn cà chua có núm 5 cánh", Tiến sĩ Hạnh cho biết.

Chính vì thế, khi lựa chọn cà chua chúng ta không cần quá quan tâm đến núm có 5 cánh hay 6 cánh. Chỉ cần quan sát màu sắc, hình dạng quả để lựa chọn cà chua tươi ngon.

Cà chua có loại núm 5 cánh và núm 6 cánh.

Cách lựa chọn cà chua tươi ngon

Màu sắc của cà chua

Khi mua nên chọn những quả có màu chín đỏ tự nhiên, không nên mua những quả có màu hồng hoặc hơi vàng. Do thời gian tiếp nhận ánh sáng mặt trời trên quả khác nhau nên màu sắc bề mặt của cà chua khác nhau,thường có màu đỏ pha chút vàng. Tuy nhiên, bạn cũng nên thận trọng, những quả đỏ tươi đẹp mắt, chúng thường chín quá hoặc được xử lý chất làm chín, hormone.

Trong quá trình sinh trưởng, cà chua hấp thụ ánh sáng mặt trời và chất dinh dưỡng. Phần cuống quả sẽ bị chắn lại, nên phần này có màu sắc phân bố không đều, có màu nhạt hơn so với xung quanh. Nếu khi mua cà chua, bạn thấy quả chín đồng đều thì nên chú ý, không nên chọn những quả có màu sắc ở phần cuống quả đều màu.

Quan sát màu sắc để lựa chọn cà chua tươi ngon.

Kích thước và cân nặng

Cà chua nên lựa những quả tròn, cà chua đã qua xử lý hormone sẽ bị biến dạng. Nhìn vào phần đáy của quả cà chua, nếu phần đáy trũng là cà chua chín tự nhiên. Còn phần dưới càng nhô ra thì khả năng cao cà chua đó được xử lý hormone, ép chín nhanh.

Với những quả có kích thước tương tự nhau, khi cầm lên tay quả nào nặng hơn, chắc hơn thì ngon hơn. Một số loại cà chua trông kích thước to nhưng cầm lên rất nhẹ, vì hàm lượng nước trong những loại cà chua này cực thấp, ăn sẽ không ngon, bạn đừng nên mua.

Xem độ đàn hồi

Bạn dùng tay bóp nhẹ quả cà chua, cà chua chín tự nhiên có thể sờ thấy phần thịt bên trong rất mềm và đàn hồi. Ngược lại, cà chua chín ép, xử lý qua hormone sẽ cứng và màu đỏ tươi đẹp mắt nhưng bên trong thịt vẫn còn xanh nguyên, không có nước.

Trên đây là một số lưu ý để giúp bạn có thể lựa chọn những trái cà chua tươi ngon. Nhìn chung khi mua cà chua tốt nhất bạn nên chọn những quả cà chua có núm 6 cánh, phải kết hợp cả về hình dáng, màu sắc, độ cứng, trọng lượng và cảm quan khác để chọn được cà chua ngon nhất.