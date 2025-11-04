Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua căn hộ tầng hai có sân thượng tưởng trúng số, nhưng khi chuyển đến tôi mới biết đó là khởi đầu của chuỗi ngày "ác mộng"

04-11-2025

Căn hộ tôi mua nằm ở tầng hai của tòa nhà 12 tầng, với sân thượng riêng rộng gần 100m². Lúc đó, tôi nghĩ: “Đây chính là may mắn lớn nhất đời mình”.

Tôi hình dung cảnh trồng hoa, phơi đồ dưới nắng, uống trà dưới trăng - một góc sân yên tĩnh giữa thành phố đông đúc. Không chỉ vậy, giá của căn tầng hai lại thấp hơn tầng giữa, mà vẫn có sân riêng “miễn phí”. Tôi ký hợp đồng mà không hề do dự.

Nhưng chỉ sau vài tháng dọn về, niềm vui ban đầu biến mất. Thứ tôi có không phải là một “món hời”, mà là một chuỗi rắc rối không hồi kết.

1. Nước thải trào ngược – bữa tối biến thành thảm họa

Mua căn hộ tầng hai có sân thượng tưởng trúng số, nhưng khi chuyển đến tôi mới biết đó là khởi đầu của chuỗi ngày “ác mộng”- Ảnh 1.

Sáu tháng sau khi chuyển vào, bồn rửa bát bắt đầu trào ngược nước bẩn. Cứ đến giờ ăn tối là nước thải lại dâng lên, bốc mùi khó chịu. Ban quản lý tòa nhà giải thích rằng căn hộ của tôi nằm ở cuối đường ống - nơi dễ tắc nghẽn nhất. Họ hứa sẽ “chủ động thông tắc định kỳ”, nhưng thử hỏi ai dám chắc điều đó sẽ không tái diễn? Từ đó, mỗi lần rửa bát, tôi đều nơm nớp lo sợ.

2. Ở ngay trên dãy hàng quán – khói, ồn và mùi ám cả nhà

Mua căn hộ tầng hai có sân thượng tưởng trúng số, nhưng khi chuyển đến tôi mới biết đó là khởi đầu của chuỗi ngày “ác mộng”- Ảnh 2.

Lý do căn hộ có sân thượng rộng là vì phía dưới là khu cửa hàng ăn uống. Ban đầu tôi thấy tiện - sáng có quán phở, tối có quán nướng. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi ước mình được sống ở tầng mười hai.

Mỗi sáng, tiếng xay sữa đậu nành đánh thức tôi sớm hơn cả đồng hồ. Buổi tối, mùi khói nướng, mùi rác và tiếng khách uống bia đến tận khuya. Mùa hè, gió đưa mùi dầu mỡ lên tận sân. Mỗi lần mở cửa sổ, tôi chỉ muốn đóng lại ngay.

3. Sân thượng “cho có” – không được phép sửa, lát, hay dựng mái

Mua căn hộ tầng hai có sân thượng tưởng trúng số, nhưng khi chuyển đến tôi mới biết đó là khởi đầu của chuỗi ngày “ác mộng”- Ảnh 3.

Khi mua, tôi tưởng mình có thể biến sân thượng thành một “phòng tắm nắng” nhỏ. Nhưng ban quản lý lập tức chặn đứng ý tưởng đó. Không được lát gạch, không được dựng mái, không được đặt giá phơi đồ cố định - thậm chí trồng cây cũng chỉ được dùng chậu, không được đổ đất. Sân rộng 100m² nhưng chỉ dám đặt vài chậu cây con, nhìn mà thấy phí.

4. “Ban công hứng rác” – nỗi ám ảnh từ hàng xóm tầng trên

Mua căn hộ tầng hai có sân thượng tưởng trúng số, nhưng khi chuyển đến tôi mới biết đó là khởi đầu của chuỗi ngày “ác mộng”- Ảnh 4.

Sống ở tầng hai còn nghĩa là… hứng mọi thứ từ trên cao rơi xuống. Đầu lọc thuốc, túi ni-lông, vỏ snack – ngày nào cũng có thứ rơi xuống sân. Có lần, áo tôi đang phơi bị cháy một lỗ vì tàn thuốc. Tôi đề nghị lắp camera để tìm người ném rác, nhưng hàng xóm phản đối vì “ban công là khu vực chung”. Ban quản lý cũng chỉ biết… khuyên tôi “chịu khó dọn thường xuyên”.

5. Tường ẩm, mốc, nước thấm từ sân vào nhà

Mua căn hộ tầng hai có sân thượng tưởng trúng số, nhưng khi chuyển đến tôi mới biết đó là khởi đầu của chuỗi ngày “ác mộng”- Ảnh 5.

Cơn mưa đầu mùa khiến tôi nhận ra thêm một vấn đề: nước đọng sân thượng không thoát kịp, thấm ngược vào tường. Vệt ẩm mốc lan dần từ chân tường, sơn bong tróc, mùi ẩm bốc lên khó chịu. Ban quản lý gợi ý “làm lại chống thấm toàn bộ sân” - chi phí hơn 10.000 tệ (hơn 30 triệu đồng), và tất nhiên tôi phải tự chi. Một khoản “phụ phí” mà tôi chưa từng nghĩ tới khi ký mua căn hộ này.

6. Muỗi và côn trùng “định cư dài hạn”

Cứ nghĩ tầng thấp mới nhiều muỗi, ai ngờ tầng hai cũng chẳng khá hơn. Sân thượng rộng, có cây, có nước đọng sau mưa – đủ điều kiện để muỗi sinh sôi. Lưới chống côn trùng chẳng ăn thua. Buổi tối bật đèn lên là thấy muỗi vo ve quanh người. Từ đó, tôi phải sống cùng… chai xịt muỗi quanh năm.

Kết luận: Sân thượng không phải lúc nào cũng là “ưu điểm”

Tôi từng nghĩ: “Có sân thượng riêng là nhất.” Nhưng giờ, chỉ muốn rao bán để thoát khỏi chuỗi phiền toái. Thực tế, cái gọi là “ưu điểm” của nhà tầng hai – sân riêng, giá rẻ – lại đi kèm hàng loạt rủi ro: ồn ào, khói bụi, nước thấm, muỗi mòng, và cả sự bất lực khi quyền sử dụng sân thượng không thực sự thuộc về mình.

Nếu bạn đang tìm nhà, hãy nhớ: đừng bị mê hoặc bởi một góc sân đẹp. Cái bạn cần không phải là khoảng không gian mơ mộng, mà là sự yên ổn lâu dài.

Người phụ nữ mua căn hộ 6 tỷ đồng rồi để không, khi chuyển đến mới biết hàng xóm tự ý cho thuê, còn tuyên bố: ‘‘Sẽ chia cho cô nửa tiền nhà’’

Theo Như Anh

Thanh niên Việt

