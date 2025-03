Mùa đại hội, các ngân hàng tăng vốn thế nào?

Thông tin tăng vốn giữ giá cổ phiếu ngân hàng Theo nhận định của SSI Research, với việc các NHTM lên kế hoạch tăng vốn điều lệ, trong năm 2025, nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục có bước chuyển mạnh mẽ, bao gồm cả tăng trưởng tín dụng và cải thiện chất lượng tài sản. Cổ phiếu của nhóm ngân hàng quy mô lớn và vừa như VietinBank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, MB, ACB,… được đánh giá là những mã cổ phiếu có tiềm năng trong năm nay. Cũng theo SSI Research, trong bối cảnh hiện nay, ngân hàng nào có thể xử lý nhanh tài sản tồn đọng, kiểm soát nợ xấu tốt và có kế hoạch tăng vốn rõ ràng thì ngân hàng đó sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng hơn trong tương lai. Trong ngắn hạn, biên lãi ròng chung của hệ thống ngân hàng nhiều khả năng sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ so với năm 2024 (do ngân hàng cần hỗ trợ thêm cho nền kinh tế). Tuy nhiên, các ngân hàng lớn sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với các ngân hàng quy mô nhỏ.