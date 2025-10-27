Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá

27-10-2025 - 09:53 AM | Sống

Miền Bắc mùa Đông năm nay có nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm, với khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá tại vùng núi.

Thông tin về cường độ, tần suất các đợt rét đậm, rét hại trong mùa Đông năm nay ở miền Bắc, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, với trạng thái khí quyển kết hợp với các mô hình dự báo, nhiều khả năng mùa Đông năm nay nhiệt độ ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm. rét đậm, rét hại tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, khả năng có đợt không khí lạnh gây ra hiện tượng rét đậm, rét hại kèm theo sương muối, băng giá, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Về đợt không khí lạnh đầu mùa đang diễn ra khiến nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiều người lo ngại đây là dấu hiệu cho một mùa Đông bất thường, lạnh hơn trung bình nhiều năm. Phân tích về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, với ngưỡng nhiệt độ 18 độ C tại Hà Nội, theo thống kê Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tần suất xuất hiện mức nhiệt này trong 10 ngày đầu tháng 10 là khoảng 6%, giữa tháng là 14% và 10 ngày cuối tháng 10 là khoảng 26%. Như vậy, đây là diễn biến bình thường, không có gì quá đặc biệt. Thời điểm không khí lạnh xuất hiện năm nay cũng tương đương trung bình nhiều năm.

"Trước tình hình không khí lạnh đang ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, người dân cần theo dõi thường xuyên bản tin thời tiết ngắn hạn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn để nắm bắt được thông tin. Về lâu dài, người dân cần phối hợp với chính quyền để có các biện pháp che chắn cho vật nuôi, thay đổi cơ cấu cây trồng... phù hợp và chống chịu được với tình hình rét đậm, rét hại, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía Bắc" - ông Nguyễn Đức Hòa khuyến cáo.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to

Theo Lan Nhi

VTV.VN

