Mưa giông lớn, sân bay Nội Bài cảnh báo khẩn tới hành khách

07-10-2025 - 16:20 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Một số chuyến bay đến và đi từ sân bay Nội Bài có thể bị điều chỉnh do ảnh hưởng bởi thời tiết.

Mưa giông lớn, sân bay Nội Bài cảnh báo khẩn tới hành khách- Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của mưa dông lớn tại khu vực sân bay, tầm nhìn giảm, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với cơ quan quản lý bay điều chỉnh hình thức điều hành khai thác

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, do ảnh hưởng của mưa dông lớn tại khu vực sân bay, tầm nhìn giảm, đơn vị này đã phối hợp với cơ quan quản lý bay điều chỉnh hình thức điều hành khai thác để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động cất hạ cánh.

"Trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, một số chuyến bay có thể sẽ bị ảnh hưởng, hành khách vui lòng theo dõi thông tin từ hãng hàng không để chủ động kế hoạch hành trình một cách an toàn, thuận tiện", đại diện sân bay Nội Bài nói thêm.

Nhiều chuyến bay phải điều chỉnh

Trong khi đó, Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra tình hình thời tiết, giao thông và sắp xếp thời gian hợp lý để đến sân bay đúng giờ làm thủ tục.

Hãng cho biết hành khách nên có mặt tại sân bay sớm hơn ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành đối với chuyến bay nội địa, và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để đảm bảo quy trình làm thủ tục diễn ra thuận lợi. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra màn hình thông tin tại sân bay để cập nhật thay đổi về cửa khởi hành nếu có.

Tương tự, đại diện Vietjet cho biết do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn tại khu vực Hà Nội trong ngày 7/10, hành khách có kế hoạch bay hôm nay lưu ý chủ động kế hoạch di chuyển để có thể tới sân bay đúng giờ. Ngoài ra, hãng khuyến cáo một số chuyến bay của Vietjet đến và đi từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) có thể cũng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác để chờ thời tiết tốt hơn.

"Những lúc thời tiết xấu, hãng hàng không rất mong nhận được sự chia sẻ của hành khách bởi đây là tình huống bất khả kháng, làm phát sinh chi phí lớn cho hãng hàng không, tốn kém chi phí... Tuy nhiên, an toàn của hành khách luôn được hãng ưu tiên hàng đầu", đại diện Vietjet khẳng định.

Đại diện Bamboo Airways cũng khuyến cáo hành khách di chuyển sớm hơn thường lệ để tránh ách tắc, trễ chuyến. Hãng cho biết thêm để đảm bảo an toàn, sân bay Nội Bài tạm giới hạn tiếp thu tối đa 10 chuyến bay/giờ đến khoảng 11h trưa nay (ngày 7/10). Các tàu bay phải xếp hàng chờ điều kiện cất - hạ cánh an toàn, nên lịch bay của các hãng hàng không, trong đó có Bamboo Airways, có thể bị ảnh hưởng.

Theo Phan Trang

Báo Chính phủ

