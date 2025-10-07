Hà Nội sắp có thêm bệnh viện gần 750 tỷ đồng, quy mô hơn 6.300m2

Sáng ngày 7/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô giai đoạn 2021–2025, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025). Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án. (Nguồn: UBND thành phố Hà Nội)

Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội được xây dựng tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, với tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Công trình có diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, gồm khối nhà chính cao từ 2 đến 8 tầng, 1 tầng hầm, quy mô 250 giường bệnh, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ đồng bộ như trạm biến áp, máy phát điện, trạm xử lý nước thải, nhà khí y tế, bãi đỗ xe, đường nội bộ và cây xanh. Bệnh viện được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh nội và ngoại trú chuyên khoa Thận học – Tiết niệu cho người dân Thủ đô và các vùng lân cận. Dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 không chỉ góp phần giảm tải cho cơ sở chính mà còn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân. Đây cũng là minh chứng cho sự nỗ lực của thành phố Hà Nội trong việc nâng cao năng lực hệ thống y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, việc triển khai dự án thể hiện quyết tâm chính trị của thành phố trong việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi và chất lượng cuộc sống của nhân dân giai đoạn 2021–2025. Bà khẳng định, Hà Nội luôn coi sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân, là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi Lễ. (Nguồn: UBND thành phố Hà Nội)

Chính vì vậy, thành phố đang tập trung huy động nguồn lực, đầu tư cho ngành y tế, củng cố mạng lưới bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh, nhằm mang lại dịch vụ tốt hơn, toàn diện hơn cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng ghi nhận và biểu dương chủ đầu tư cùng các đơn vị, địa phương đã nỗ lực hoàn thiện thủ tục để dự án đủ điều kiện khởi công đúng tiến độ, đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Hà Nội.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Giám đốc Ban, cho biết các đơn vị thi công cam kết tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và an toàn lao động.

Việc khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội không chỉ là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển hệ thống y tế mà còn thể hiện rõ tầm nhìn nhân văn của thành phố đối với công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Phối cảnh dự án. (Nguồn: UBND thành phố Hà Nội)

Khi hoàn thành, bệnh viện sẽ trở thành điểm nhấn trong mạng lưới y tế hiện đại của Thủ đô, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và khẳng định cam kết của Hà Nội trong việc xây dựng một thành phố đáng sống, nơi mọi người dân đều được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội cũng khởi công dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và dự án hệ thống cống bao sông Lừ để chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).