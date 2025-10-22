Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua hàng qua tài khoản “Điện Máy Phương”, nhiều người dân vùng lũ mất hàng tỉ đồng

22-10-2025 - 10:30 AM | Kinh tế số

Nhiều người dân tại các tỉnh thành bị thiệt hại nặng do mưa lũ bị mất hàng tỉ đồng, khi đặt mua máy phát điện qua tài khoản Facebook “Điện Máy Phương”.

Ngày 22-10, Công an phường Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với các lực lượng bắt giữ một đối tượng chuyên lừa bán máy phát điện đã qua sử dụng để chiếm đoạt hàng tỉ đồng, nhiều bị hại trên cả nước.

Mua hàng qua tài khoản “Điện Máy Phương”, nhiều người dân vùng lũ mất hàng tỉ đồng- Ảnh 1.

Ngô Văn Phương, người bị cáo buộc chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người mua hàng qua mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Thái Hòa đồng chủ trì tổ địa bàn số 2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, phát hiện trên mạng xã hội nổi lên đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Điện Máy Phương" đăng tải bán máy phát điện Nhật bãi (đã qua sử dụng) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã tiến hành điều tra, làm rõ.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ Ngô Văn Phương (SN 1994, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định lợi dụng tình hình thiên tai bão, lũ ảnh hưởng tới điện sinh hoạt của người dân, nắm bắt được nhu cầu của người dân cần điện trong sinh hoạt, Phương dùng tài khoản mạng xã hội đăng bài bán máy phát điện đã qua sử dụng với giá rẻ, sau đó yêu cầu khách đặt cọc tiền trước rồi mới gửi hàng.

Nhằm tạo lòng tin, Ngô Văn Phương còn sử dụng ảnh thẻ CCCD có thông tin, địa chỉ giả để gửi cho khách hàng để người mua gửi tiền cọc vào tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Phương lập tức chặn số và ngừng liên lạc với bị hại.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, từ tháng 1-2025 đến thời điểm bị bắt, Ngô Văn Phương đã lừa bán cho nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền lên tới hàng tỉ đồng.

Hiện, Công an phường Thái Hòa đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Phương và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Đéc Ngọc

Người Lao Động

