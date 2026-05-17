Mùa hè ăn loại củ này không khác nào dùng "thang thuốc bổ", nhưng 3 nhóm người dù thèm cũng đừng ăn nhiều kẻo ảnh hưởng sức khỏe

Theo Minh Anh | 17-05-2026 - 09:20 AM | Sống

Dù là một thực phẩm tốt cho sức khỏe, khoai lang vẫn có thể phản tác dụng nếu ăn sai cách hoặc không phù hợp với một số người.

Vào những ngày hè oi bức, thời tiết nắng nóng dễ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, uể oải và chán ăn. Thay vì tìm đến các món ăn nhiều dầu mỡ, một củ khoai lang luộc hay bát chè khoai thanh mát chính là lựa chọn tuyệt vời vừa kích thích vị giác, vừa giúp giải nhiệt hiệu quả.

Ít ai biết rằng, trong y học cổ truyền, khoai lang (hay còn gọi là cam thử, phiên chử) có tính bình, vị ngọt, mang lại giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn ví việc ăn khoai lang vào mùa hè bổ dưỡng không khác gì việc bạn đang uống một "thang thuốc bổ" cho cơ thể nhờ hàng loạt công dụng như: Hỗ trợ giảm cân, tiêu viêm, sáng mắt, nhuận tràng, bổ thận và hỗ trợ ổn định đường huyết.

Tuy nhiên, dù là một thực phẩm "vàng" cho sức khỏe, khoai lang vẫn có thể phản tác dụng nếu ăn sai cách hoặc ăn sai đối tượng. Theo các lương y, dưới đây là 3 nhóm người tuyệt đối nên hạn chế hoặc tránh xa khoai lang nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

1. Người đang đói bụng

Khoai lang có chứa một hàm lượng đường khá cao. Khi bạn ăn khoai vào lúc bụng rỗng, lượng đường này sẽ kích thích niêm mạc dạ dày tăng tiết dịch vị. Hậu quả là bạn sẽ dễ gặp phải các triệu chứng khó chịu như nóng ruột, ợ chua, sinh hơi và chướng bụng.

Lời khuyên: Để hạn chế tình trạng này, bạn nên luộc hoặc nướng khoai thật chín kỹ để phá hủy các chất men sẵn có trong củ. Nếu lỡ ăn lúc đói và bị đầy bụng, bạn có thể uống một chút nước gừng ấm để làm dịu dạ dày.

2. Người có hệ tiêu hóa kém, mắc bệnh dạ dày

Với những ai có tiền sử đau dạ dày, viêm loét hoặc thường xuyên bị đầy hơi, khó tiêu, khoai lang không phải là người bạn tốt. Việc ăn loại củ này sẽ làm nồng độ axit trong dạ dày tăng cao, gây kích ứng vùng niêm mạc đang bị tổn thương, từ đó làm trầm trọng hơn các cơn đau dạ dày và chứng ợ hơi.

3. Bệnh nhân suy thận

Khoai lang là nguồn cung cấp kali cực kỳ dồi dào. Đối với người khỏe mạnh, kali giúp điều hòa huyết áp rất tốt; nhưng với người có chức năng thận suy yếu, việc đào thải kali dư thừa ra khỏi cơ thể trở nên rất khó khăn. Khi lượng kali tích tụ quá nhiều trong máu, người bệnh có thể phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim hoặc suy tim.

Mẹo ăn khoai lang chuẩn khoa học để hấp thụ trọn dưỡng chất:

Thời điểm vàng: Nên ăn khoai khi vừa mới thu hoạch vì đây là lúc lượng dưỡng chất trong khoai đạt mức cao nhất. Nên ưu tiên ăn vào buổi sáng hoặc buổi trưa để cơ thể có đủ thời gian hấp thụ canxi, đồng thời giúp bạn no lâu, hỗ trợ giữ dáng hiệu quả.

Nói "không" với việc ăn vào buổi tối: Ăn khoai lang sát giờ đi ngủ rất dễ gây đầy bụng, ậm ạch, dẫn đến mất ngủ.

Ăn lượng vừa phải: Khoai lang chỉ là thực phẩm bổ trợ, không nên ăn thay thế hoàn toàn cho cơm gạo. Lạm dụng khoai lang có thể gây rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy.

