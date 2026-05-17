Khoe "hôm nay nhiều tiền", khách Nhật bị mâm cơm Việt 68.000 đánh gục

Mới đây, mạng xã hội thích thú chia sẻ đoạn video ghi lại trải nghiệm của Vietnam Kun tên thật Inoue Keiichi, nhà sáng tạo nội dung người Nhật nổi tiếng với loạt vlog khám phá đời sống và ẩm thực Việt Nam. Trong clip, anh hào hứng cầm theo 200.000 đồng và liên tục nói vui bằng tiếng Việt: “Hôm nay nhiều tiền”.

Với “ngân sách lớn” ấy, Vietnam Kun quyết định thưởng thức một bữa cơm thuần Việt. Thế nhưng, điều khiến anh bất ngờ không nằm ở món ăn cầu kỳ mà chính là sự đầy đặn của một mâm cơm rất quen thuộc với người Việt. Chỉ với 68.000 đồng, anh đã có phần ăn gồm thịt heo quay giòn bì, tôm rim đậm vị, trứng chiên vàng óng cùng một tô canh nóng hổi ăn kèm.

Mâm cơm giản dị nhưng đủ món mặn, món canh, cách bày biện gần gũi như bữa ăn gia đình khiến nam du khách không ngừng trầm trồ. Vừa ăn, anh vừa liên tục xuýt xoa bằng tiếng Việt lơ lớ nhưng đầy thích thú: “Ngon quá”, “Rẻ lắm các bạn nha”, rồi nhấn mạnh nhiều lần con số “68.000 đồng” như chưa thể tin vào mức giá mình vừa nghe được.

Không chỉ gây chú ý bởi giá rẻ, đoạn video còn khiến nhiều người thích thú bởi bầu không khí rất đời thường. Những câu hỏi như “Ngon không?” hay lời giục vui vẻ “Tiếp đi anh ơi” tạo cảm giác thân mật, đúng chất một bữa cơm nhà Việt Nam mà không phải du khách nào cũng có cơ hội trải nghiệm.

Đối với nhiều người Việt, đây có thể chỉ là một bữa cơm quen thuộc. Nhưng dưới góc nhìn của một người nước ngoài, chính sự bình dị ấy lại trở thành điều đặc biệt. Một mâm cơm nóng hổi, đầy đặn, giá phải chăng nhưng vẫn đủ hương vị và cảm giác gần gũi là trải nghiệm khiến Vietnam Kun nhớ nhất trong hành trình khám phá Việt Nam.

Thực tế, Vietnam Kun không còn là gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng Việt Nam. Anh được yêu mến nhờ loạt video như “Cầm 200.000 đồng ăn gì ở Việt Nam?” hay “Người Nhật du lịch Việt Nam 1 ngày ăn gì?”, nơi anh thường xuyên trải nghiệm từ bún bò, bánh mì, cơm tấm cho tới những món ăn rất đỗi đời thường.

Cơ duyên đưa Inoue Keiichi đến với Việt Nam bắt đầu từ năm 2017, khi anh tình cờ xem các MV nhạc Việt và bị cuốn hút bởi âm nhạc lẫn màu sắc văn hóa đặc trưng. Từ niềm yêu thích ban đầu, anh dần học tiếng Việt, tìm hiểu đời sống địa phương rồi gắn bó với đất nước hình chữ S lúc nào không hay.

Có lẽ cũng vì vậy mà trong các video của mình, Vietnam Kun không chỉ đơn thuần review món ăn. Điều anh mang đến còn là góc nhìn gần gũi về văn hóa Việt Nam, nơi đôi khi chỉ một mâm cơm 68.000 đồng với thịt heo quay, tôm rim, trứng chiên và tô canh nóng cũng đủ khiến một du khách phương xa cảm nhận được sự ấm áp và hiếu khách rất riêng của người Việt.