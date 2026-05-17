Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoe "hôm nay nhiều tiền", khách Nhật bị mâm cơm Việt 68.000 đánh gục

Theo Ngọc Ánh | 17-05-2026 - 08:51 AM | Sống

Không phải nhà hàng sang trọng hay những món ăn đắt đỏ, điều khiến một du khách Nhật Bản đặc biệt ấn tượng khi đến Việt Nam lại là một mâm cơm bình dân đầy ắp món ăn nhưng có giá chưa tới 70.000 đồng.

Mới đây, mạng xã hội thích thú chia sẻ đoạn video ghi lại trải nghiệm của Vietnam Kun tên thật Inoue Keiichi, nhà sáng tạo nội dung người Nhật nổi tiếng với loạt vlog khám phá đời sống và ẩm thực Việt Nam. Trong clip, anh hào hứng cầm theo 200.000 đồng và liên tục nói vui bằng tiếng Việt: “Hôm nay nhiều tiền”.

Khoe "hôm nay nhiều tiền", khách Nhật bị mâm cơm Việt 68.000 đánh gục- Ảnh 1.

Với “ngân sách lớn” ấy, Vietnam Kun quyết định thưởng thức một bữa cơm thuần Việt. Thế nhưng, điều khiến anh bất ngờ không nằm ở món ăn cầu kỳ mà chính là sự đầy đặn của một mâm cơm rất quen thuộc với người Việt. Chỉ với 68.000 đồng, anh đã có phần ăn gồm thịt heo quay giòn bì, tôm rim đậm vị, trứng chiên vàng óng cùng một tô canh nóng hổi ăn kèm.

Mâm cơm giản dị nhưng đủ món mặn, món canh, cách bày biện gần gũi như bữa ăn gia đình khiến nam du khách không ngừng trầm trồ. Vừa ăn, anh vừa liên tục xuýt xoa bằng tiếng Việt lơ lớ nhưng đầy thích thú: “Ngon quá”, “Rẻ lắm các bạn nha”, rồi nhấn mạnh nhiều lần con số “68.000 đồng” như chưa thể tin vào mức giá mình vừa nghe được.

Khoe "hôm nay nhiều tiền", khách Nhật bị mâm cơm Việt 68.000 đánh gục- Ảnh 2.

Không chỉ gây chú ý bởi giá rẻ, đoạn video còn khiến nhiều người thích thú bởi bầu không khí rất đời thường. Những câu hỏi như “Ngon không?” hay lời giục vui vẻ “Tiếp đi anh ơi” tạo cảm giác thân mật, đúng chất một bữa cơm nhà Việt Nam mà không phải du khách nào cũng có cơ hội trải nghiệm.

Khoe "hôm nay nhiều tiền", khách Nhật bị mâm cơm Việt 68.000 đánh gục- Ảnh 3.

Khoe "hôm nay nhiều tiền", khách Nhật bị mâm cơm Việt 68.000 đánh gục- Ảnh 4.

Đối với nhiều người Việt, đây có thể chỉ là một bữa cơm quen thuộc. Nhưng dưới góc nhìn của một người nước ngoài, chính sự bình dị ấy lại trở thành điều đặc biệt. Một mâm cơm nóng hổi, đầy đặn, giá phải chăng nhưng vẫn đủ hương vị và cảm giác gần gũi là trải nghiệm khiến Vietnam Kun nhớ nhất trong hành trình khám phá Việt Nam.

Thực tế, Vietnam Kun không còn là gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng Việt Nam. Anh được yêu mến nhờ loạt video như “Cầm 200.000 đồng ăn gì ở Việt Nam?” hay “Người Nhật du lịch Việt Nam 1 ngày ăn gì?”, nơi anh thường xuyên trải nghiệm từ bún bò, bánh mì, cơm tấm cho tới những món ăn rất đỗi đời thường.

Khoe "hôm nay nhiều tiền", khách Nhật bị mâm cơm Việt 68.000 đánh gục- Ảnh 5.

Cơ duyên đưa Inoue Keiichi đến với Việt Nam bắt đầu từ năm 2017, khi anh tình cờ xem các MV nhạc Việt và bị cuốn hút bởi âm nhạc lẫn màu sắc văn hóa đặc trưng. Từ niềm yêu thích ban đầu, anh dần học tiếng Việt, tìm hiểu đời sống địa phương rồi gắn bó với đất nước hình chữ S lúc nào không hay.

Có lẽ cũng vì vậy mà trong các video của mình, Vietnam Kun không chỉ đơn thuần review món ăn. Điều anh mang đến còn là góc nhìn gần gũi về văn hóa Việt Nam, nơi đôi khi chỉ một mâm cơm 68.000 đồng với thịt heo quay, tôm rim, trứng chiên và tô canh nóng cũng đủ khiến một du khách phương xa cảm nhận được sự ấm áp và hiếu khách rất riêng của người Việt.

Theo Ngọc Ánh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại học số 1 nước Mỹ chấm dứt truyền thống 133 năm vì AI

Đại học số 1 nước Mỹ chấm dứt truyền thống 133 năm vì AI Nổi bật

Một KOL vừa khoe đóng thuế hơn 500 triệu đồng, ảnh chụp màn hình rõ ràng công khai

Một KOL vừa khoe đóng thuế hơn 500 triệu đồng, ảnh chụp màn hình rõ ràng công khai Nổi bật

Nhìn vào bức tranh kinh tế tương lai, đây là 3 thứ tiếng đáng để bạn đầu tư ngay từ lúc này

Nhìn vào bức tranh kinh tế tương lai, đây là 3 thứ tiếng đáng để bạn đầu tư ngay từ lúc này

08:51 , 17/05/2026
5 bí quyết ăn uống dưỡng sinh, càng ăn càng khỏe

5 bí quyết ăn uống dưỡng sinh, càng ăn càng khỏe

08:47 , 17/05/2026
Bảng lương công chức từ 1/7

Bảng lương công chức từ 1/7

08:36 , 17/05/2026
Không phải mọi cuối tuần đều cần đặc biệt, mọi chuyến đi đều phải thay đổi cuộc đời: Bạn nằm dài ra và không làm gì cả HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG

Không phải mọi cuối tuần đều cần đặc biệt, mọi chuyến đi đều phải thay đổi cuộc đời: Bạn nằm dài ra và không làm gì cả HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG

08:17 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên