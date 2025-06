Mùa hè nhồi máu não gia tăng: Bác sĩ nhắc đừng chịu nóng, bật điều hòa nhưng nhớ tránh 3 ĐIỀU

Cái nóng mùa hè và nguy cơ đột quỵ thầm lặng

Mới đây, một thanh niên đã chia sẻ câu chuyện đau lòng về người cha 63 tuổi của mình.

Dù sức khỏe bình thường, làm việc đồng áng không than khổ, nhưng trong một ngày nắng gay gắt, ông về nhà uống liền một chai nước đá và chỉ ít phút sau đã gục xuống. Bác sĩ kết luận ông bị nhồi máu não, khiến người con không thể tin được vì sự việc xảy ra quá đột ngột.

Các chuyên gia y tế cho biết, mùa hè nắng nóng không chỉ gây khó chịu mà còn là tác nhân âm thầm làm gia tăng nguy cơ các bệnh tim mạch và đột quỵ não.

Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, cơ thể sẽ tự điều chỉnh bằng cách đổ nhiều mồ hôi, làm máu đặc hơn, mạch máu co lại nhanh. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến mạch máu bị tắc nghẽn.

Nếu đoạn bị tắc lại là mạch máu dẫn lên não, hậu quả không chỉ dừng lại ở cảm giác chóng mặt mà là dấu hiệu đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Đáng lo hơn, nhiều ca nhồi máu não xảy ra không phải do bệnh nền nặng mà là do thời tiết, hoàn cảnh và những hành vi sinh hoạt vô tình phối hợp, đẩy cơ thể đến giới hạn.

Trong thời tiết nóng, cơ thể sẽ tiêu hao nhiều nước, khiến tỷ lệ nước trong máu giảm, máu trở nên đặc hơn. Mạch máu lúc này chẳng khác gì ống nước cũ đặc bùn, chỉ cần trong thành mạch có mảng bám hoặc xơ vữa nhẹ cũng rất dễ bị tắc.

Đặc biệt, người cao tuổi với cảm giác khát nước giảm đi, nhưng tốc độ mất nước không hề chậm, càng tăng nguy cơ xảy ra biến chứng.

3 thói quen nguy hiểm mùa hè và lời khuyên của bác sĩ

Thói quen đầu tiên nhiều người mắc phải là đợi khát mới uống nước, thậm chí nhịn uống để tránh đi vệ sinh nhiều. Tuy nhiên, cơn khát là tín hiệu muộn mà cơ thể phát đi khi tình trạng mất nước đã tương đối nghiêm trọng. Việc chờ khát mới bổ sung nước khiến máu càng đặc, dễ hình thành cục máu đông, dẫn đến tắc mạch.

Thói quen thứ hai là vận động mạnh vào sáng sớm với suy nghĩ "tranh thủ lúc trời chưa nắng". Thực tế, khi trời oi bức, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim tăng nhanh, mạch máu co lại, nhất là với người bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Vận động trong môi trường quá nóng dễ khiến mạch máu bị tổn thương âm thầm mà người tập không hề hay biết.

Thói quen nguy hiểm thứ ba chính là uống nước đá hoặc tắm nước lạnh đột ngột khi vừa đi ngoài nắng về. Lúc này, các mạch máu đang giãn nở để giải nhiệt, nếu lập tức nạp vào một lượng lớn nước lạnh, cơ thể sẽ phản ứng co thắt mạnh, làm huyết áp dao động đột ngột. Điều này dễ kích thích dây thần kinh thực vật, gây rối loạn nhịp tim, co thắt mạch máu và dẫn đến đột quỵ.

Đáng tiếc, nhiều người vẫn cho rằng bật điều hòa là có hại, thích "chịu nóng cho quen".

Các bác sĩ nhấn mạnh, nếu có thể, hãy ưu tiên bật điều hòa với nhiệt độ và độ ẩm hợp lý. So với rủi ro do sốc nhiệt và đột quỵ gây ra, việc sử dụng điều hòa đúng cách an toàn hơn rất nhiều.

Nhiệt độ cao không chỉ gây khó chịu mà còn phá vỡ sự cân bằng sinh lý trong cơ thể như rối loạn điện giải, huyết áp thất thường, tim đập nhanh, ngủ kém, tiêu hóa chậm. Khi những yếu tố này cộng hưởng, ngay cả người khỏe mạnh cũng rất dễ gặp sự cố bất ngờ.

Đặc biệt, với những người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, làm việc căng thẳng hoặc sinh hoạt thất thường, mùa hè nên được coi như một chu kỳ chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Đừng để đến khi xảy ra chuyện mới tiếc nuối, vì chỉ một hành động tưởng chừng vô hại trong thời tiết nắng nóng cũng đủ để trả giá bằng tính mạng.

Các bác sĩ nhắc nhở: vấn đề không nằm ở việc thời tiết quá nóng mà ở chỗ con người quá chậm nhận biết những thay đổi bất thường của cơ thể.

Nguy hiểm không phải không thể kiểm soát mà là do chính thói quen sai lầm, tự nhốt mình trong vòng luẩn quẩn mà không chịu điều chỉnh.