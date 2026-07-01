Mưa lớn dồn dập dài ngày, Cao Bằng và Tuyên Quang thiệt hại 34 tỷ đồng

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28/6 đến rạng sáng 1/7 gây nhiều thiệt hại tại hai tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang. Mưa lớn kèm dông, có nơi mưa rất to khiến hàng trăm nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập, vùi lấp, giao thông và các công trình hạ tầng bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ban đầu tại hai địa phương được ước tính khoảng 34 tỷ đồng.

Theo báo cáo sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng gửi Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 28 đến 30/6 và rạng sáng 1/7, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn đã ảnh hưởng đến 202 nhà ở của người dân. Trong đó, một căn nhà bị sập hoàn toàn; 73 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở taluy dương, taluy âm; 124 nhà bị ngập nước với mức ngập từ 0,3-1m.

Nhiều khu vực tại tỉnh Cao Bằng ngập sâu do mưa lớn kéo dài. (Ảnh: Xã Thông Nông)

Không chỉ gây thiệt hại về nhà ở, mưa lớn còn tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp. Tại Cao Bằng, gần 349ha lúa mới cấy bị ngập, vùi lấp; hơn 22ha ngô bị sạt lở, ngập úng; gần 10,5ha cây trồng hằng năm và 0,04ha cây dược liệu (sa nhân) bị ảnh hưởng do sạt lở, gãy đổ.

Tình trạng sạt lở cũng xảy ra tại bờ sông Bằng Giang đoạn qua xóm Cốc Vường, xã Trường Hà với chiều dài khoảng 100m, làm ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất và hoa màu của người dân. Ngoài ra, hai tuyến quốc lộ và 8 tuyến đường tỉnh bị thiệt hại do mưa lớn.

Toàn tỉnh Cao Bằng thống kê có 11 công trình thủy lợi bị sạt lở, đất đá vùi lấp, hư hỏng. Đáng chú ý, tại khu vực Nà Đon, xóm Thạch Bình, xã Quảng Uyên xuất hiện một hố sụt lún với miệng hố rộng khoảng 60cm, lòng trong hố rộng 2m và sâu khoảng 2m.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng ước tính thiệt hại ban đầu do mưa lớn gây ra khoảng 17 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh hỗ trợ người dân xóm Nà Tẻng, xã Hòa An đến nơi an toàn trong mưa lũ. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Cùng thời điểm, tỉnh Tuyên Quang cũng chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn trên diện rộng. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa cao như Vĩ Thượng 168mm, Xuân Giang 151mm, Đồng Tâm 139mm, Thượng Sơn 132mm, Cao Bồ 109mm, Yên Bình 100mm, Túng Sán 96mm, Bản Nhùng 96mm và Tiên Nguyên 93mm.

Mưa lớn tại Tuyên Quang khiến 63 ngôi nhà bị ảnh hưởng; 134ha lúa, hơn 16ha ngô và 13,5ha rau màu bị thiệt hại.

Công an xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang khắc phục sự cố sạt lở do mưa lũ gây ra.

Bên cạnh đó, 17 tuyến kênh mương bị hư hỏng, 80 vị trí sạt lở gây ảnh hưởng đến giao thông, 9 cột điện hạ thế bị gãy đổ. Tỉnh Tuyên Quang cũng ghi nhận nhiều điểm cần tiếp tục theo dõi để đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian tới.

Ước tính tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra tại Tuyên Quang khoảng 17 tỷ đồng. Chính quyền các cấp đang hướng dẫn người dân khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất; đồng thời chủ động sử dụng nguồn lực được phân cấp để xử lý các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các khu vực có nguy cơ cao tiếp tục được theo dõi nhằm kịp thời triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và hạn chế phát sinh thêm thiệt hại.