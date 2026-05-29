Miền Bắc sắp đón thêm mưa lớn

Đêm qua và sáng sớm nay (29/5), miền Bắc đã có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Nhờ mưa dông, thời tiết miền Bắc hôm nay mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 31-34 độ, thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Dự báo từ chiều tối đến đêm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội chiều tối và tối qua đã có mưa dông trên diện rộng kèm lốc sét và gió giật mạnh. Lượng mưa một số khu vực vượt 80mm, gây ra tình trạng ngập úng cục bộ.

Dự báo ngày hôm nay, Hà Nội ít mưa, trời mát. Chiều tối đến đêm nay, Hà Nội tiếp tục xảy ra mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 32-34 độ, thấp nhất từ 24-26 độ.

Hà Nội dự báo tiếp tục có mưa to trong chiều tối đến đêm nay (29/5).

Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hôm nay đã chấm dứt đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt nhiều ngày qua. Dự báo ban ngày trời ít mưa, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 33-35 độ, thấp nhất 25-27 độ.

Dự báo hai ngày 30-31/5, miền Bắc và Thanh Hoá đến Hà Tĩnh ít mưa, trời nắng, từ ngày 1/6, trời có nắng nóng cục bộ trở lại nhưng không quá gay gắt.

Khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên cũ hôm nay ít mưa, trời tiếp tục nắng nóng nhưng giảm về cường độ với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Gió đông nam cấp 2-3.

Dự báo hai ngày 30-31/5, nắng nóng dịu dần ở Quảng Trị đến Phú Yên cũ trước khi nắng nóng diện rộng trở lại bao phủ miền Trung từ 1/6.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36 độ, phía Nam 31-33 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.