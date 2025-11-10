Mưa lớn gây sạt lở, Đà Nẵng tạm phong tỏa đường lên bán đảo Sơn Trà

Ngày 10-11, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã tiến hành rào chắn, lập biển cảnh báo và triển khai công tác sửa chữa tại điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường Hoàng Sa, đoạn qua bán đảo Sơn Trà.
Trước đó, đợt mưa lớn đặc biệt kèm với ảnh hưởng bão số 13 khiến nhiều điểm trên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn giao thông và du khách.
CLIP: Nhiều đoạn taluy dương bị sạt lở nghiêm trọng trên bán đảo Sơn Trà
Tham quan bán đảo Sơn Trà, di chuyển thế nào?
Theo BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, kể từ ngày 8-11, du khách có thể tham quan bán đảo theo hai tuyến:
Tuyến Yết Kiêu – Đỉnh Bàn Cờ – Bãi Bắc
Tuyến Ngã ba Bãi Bắc – Cây Đa di sản
Riêng tuyến Tiên Sa – Suối Ôm – Đỉnh Bàn Cờ vẫn tiếp tục tạm dừng tham quan để khắc phục hậu quả sau bão và đảm bảo an toàn.