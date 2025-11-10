Mưa lớn gây sạt lở, Đà Nẵng tạm phong tỏa đường lên bán đảo Sơn Trà

Ngày 10-11, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã tiến hành rào chắn, lập biển cảnh báo và triển khai công tác sửa chữa tại điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường Hoàng Sa, đoạn qua bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, đợt mưa lớn đặc biệt kèm với ảnh hưởng bão số 13 khiến nhiều điểm trên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn giao thông và du khách.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần bờ kè bằng bê tông ở khu vực cuối đường Hoàng Sa bị hư hỏng nghiêm trọng bên phía taluy dương

Nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc, cày xới

CLIP: Nhiều đoạn taluy dương bị sạt lở nghiêm trọng trên bán đảo Sơn Trà

Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công đã cắm biển báo, dựng rào chắn và tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời khẩn trương tiến hành khắc phục hư hỏng để sớm thông tuyến

Đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, mưa bão liên tiếp trong những ngày qua đã gây sạt lở tại nhiều vị trí khác nhau trên bán đảo

Cụ thể, tuyến Yết Kiêu – Đỉnh Bàn Cờ có một điểm sạt lở, cách Hạt Kiểm lâm khoảng 100m; còn tuyến Tiên Sa – Suối Ôm – Đỉnh Bàn Cờ ghi nhận hai điểm sạt lở đất đá, nằm cách Suối Ôm khoảng 500m hướng về Đỉnh Bàn Cờ

Ngoài ra, gần khu vực Hạt kiểm lâm liên xã khu vực 12 cũng phát sinh thêm một điểm sạt lở mới

Trước nguy cơ mất an toàn, Ban Quản lý đã cắm bảng cảnh báo tại các khu vực sạt lở, khuyến cáo người dân và du khách không nên di chuyển vào các tuyến trên, đồng thời, các thông tin về tình trạng sạt lở cũng đã được chuyển đến các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý

Hiện nay, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung khắc phục, thu dọn đất đá, gia cố taluy và đảm bảo an toàn giao thông. Công tác khắc phục dự kiến sẽ được hoàn tất trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và phục hồi hoạt động du lịch trên bán đảo Sơn Trà

Ngày 10-11, dù đã nhiều ngày không có mưa, nước từ các khe suối vẫn đổ tràn các tuyến đường trên bán đảo