Mưa lớn gây sạt lở, sập cầu làm một tuyến đường ở Đồng Nai bị chia cắt

16-08-2025 - 10:50 AM | Xã hội

Cơn mưa kéo dài từ chiều muộn đến tối gây ảnh hưởng nhiều khu vực của tỉnh Đồng Nai, trong đó một tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, sập cầu.

Tối 15/8, lãnh đạo phường Chơn Thành (Đồng Nai) cho biết, lực lượng chức năng đang túc trực, bảo vệ hiện trường, nơi cầu đường số 40 bị sập , sụt lún.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực khác an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở, sập cầu làm một tuyến đường ở Đồng Nai bị chia cắt- Ảnh 1.

Tuyến đường được phong tỏa, đặt biển báo để đảm bảo an toàn cho người dân

Chiều muộn đến tối cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến một đoạn cầu trên đường số 40 thuộc khu phố Minh Thành 5, phường Chơn Thành bị sập, lún. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có người qua lại.

Tại hiện trường, một phần cầu bị nước cuốn trôi, gần đó mặt đường bị sụt lún nghiêm trọng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo 2 phía bên cầu, đồng thời túc trực tại hiện trường.

Mưa lớn gây sạt lở, sập cầu làm một tuyến đường ở Đồng Nai bị chia cắt- Ảnh 2.

Khu vực cầu khi chưa bị sụt lún

Mưa lớn gây sạt lở, sập cầu làm một tuyến đường ở Đồng Nai bị chia cắt- Ảnh 3.

Mưa lớn từ chiều muộn đến tối gây sạt lở vị trí cầu trên đường số 40

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang phối hợp, khẩn trương khắc phục sự cố. Trong thời gian chờ xử lý hậu quả do thiên tai gây ra, người dân trong khu vực sẽ chọn lộ trình đi lại phù hợp.

Miền Bắc, miền Trung đỉnh điểm mưa lớn

Theo Hương Chi - Mạnh Thắng

Tiền phong

