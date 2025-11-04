Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mưa lũ khiến 1 đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập

04-11-2025 - 15:03 PM | Sống

Ngày 4/11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ khiến khoảng 15m tường Hoàng thành bị sập.

Trước đó, những ngày cuối tháng 10, mưa lũ kéo dài khiến khu vực Hoàng thành Huế bị ngập sâu. Ngập lụt kéo dài khiến một đoạn tường Hoàng thành nằm ở phía đường Đặng Thái Thân bị sập vào chiều tối ngày 2/11.

Mưa lũ khiến 1 đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập- Ảnh 1.

Một đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập do mưa lũ. Ảnh T.H.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khi nhìn trực quan, qua thời gian dài tồn tại thì các viên gạch tại tường thành rời nhau. Cộng với trời mưa lâu ngày, tường ngậm nước nên mất kết cấu dẫn đến việc đổ sập.

Ông Trung cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có báo cáo, để UBND thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đến hiện trường khảo sát, đánh giá sự cố để tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục.

"Trước mắt, đơn vị sẽ thực hiện các biện pháp rào chắn, đảm bảo an toàn tạm thời. Về lâu dài, sau khi có đánh giá tổng thể từ các cơ quan chuyên môn, sẽ tính đến các giải pháp dài hạn để đảm bảo tính bền vững" - ông Trung cho hay.

Được biết, trong đợt lũ lịch sử vào cuối tháng 10 vừa qua, nhiều điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế bị ngập sâu trong nước. Khu vực Đại Nội nước ngập khoảng 0,3 m, nhiều cung điện nước lũ ngập vào đến hiên.

Theo Nguyễn Quốc

Đại đoàn kết

