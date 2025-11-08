Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mùa này đừng mua tùy tiện, 4 loại rau “sạch tự nhiên”, không thuốc trừ sâu, dù đắt hơn cũng đáng

08-11-2025 - 07:29 AM | Sống

Hiện là thời điểm nhiều loại rau củ vào vụ, hương vị ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Một số loại còn có đặc tính sinh trưởng đặc biệt, ít phải dùng thuốc trừ sâu, tức là bản thân chúng có “thuộc tính sạch” ngay từ khi trồng.

Dưới đây là 4 loại rau củ như vậy, nhiều gia đình vẫn ăn, nhưng ít người biết chúng an toàn hơn mức tưởng tượng.

1. Khoai mỡ

Khoai mỡ là loại củ nằm hoàn toàn trong đất, ít bị côn trùng tấn công, mức can thiệp thuốc rất thấp. Lớp vỏ dày, khi chế biến lại gọt bỏ, nên nguy cơ tồn dư càng giảm.

Mùa này đừng mua tùy tiện, 4 loại rau “sạch tự nhiên”, không thuốc trừ sâu, dù đắt hơn cũng đáng- Ảnh 1.

Khoai mỡ giàu chất xơ và protein đặc trưng, khi ăn tạo độ sánh. Trong tiết trời hanh, món khoai mỡ giúp làm dịu đường tiêu hóa, phù hợp cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

2. Củ sen

Củ sen nằm trong bùn nước, phần lá, hoa nổi trên mặt nước nên gần như không cần xử lý hóa chất để chống sâu bệnh. Củ sen tươi, giòn, có vị ngọt thiên nhiên, thường được xem là món giảm khát, giảm nóng trong mùa khô hanh.

Mùa này đừng mua tùy tiện, 4 loại rau “sạch tự nhiên”, không thuốc trừ sâu, dù đắt hơn cũng đáng- Ảnh 2.

Củ sen chứa vitamin C, chất xơ, sắtcó thể dùng nấu canh, xào, hoặc ăn sống (nếu đảm bảo vệ sinh).

3. Bí đỏ

Bí đỏ có lớp lông mịn trên cuống và vỏ quả, giúp hạn chế côn trùng cắn phá. Cây bí phát triển nhanh, ít cần thuốc trong thời gian sinh trưởng.

Mùa này đừng mua tùy tiện, 4 loại rau “sạch tự nhiên”, không thuốc trừ sâu, dù đắt hơn cũng đáng- Ảnh 3.

Bí đỏ giàu beta-carotene (tiền chất vitamin A) và pectin có lợi cho mắt, hỗ trợ điều hòa đường huyết và mỡ máu. Món bí hấp, bí nấu cháo mùa thu vừa rẻ, vừa dễ ăn.

4. Khoai lang

Khoai lang là cây củ điển hình nằm sâu trong lớp đất trong suốt quá trình lớn lên. Mùa thu là thời điểm khoai lang ngon nhất, độ ngọt cao hơn, thịt bở và thơm.

Mùa này đừng mua tùy tiện, 4 loại rau “sạch tự nhiên”, không thuốc trừ sâu, dù đắt hơn cũng đáng- Ảnh 4.

Khoai lang nhiều chất xơ hơn gạo, có thể dùng thay một phần tinh bột trắng. Ngoài ra còn cung cấp nhiều kali, vitamin nhóm B, nguồn năng lượng “lành” cho những ngày se lạnh.

Vì sao những loại rau củ này “đáng tiền hơn”?

Bản chất của chúng là ít phải sử dụng hóa chất ngay từ đầu . Trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm đến tồn dư thuốc trừ sâu, đây là lựa chọn phù hợp: ăn theo mùa, theo tự nhiên của cây.

Nguồn và ảnh: Sohu

Người bán rau tiết lộ: "Tôi không bao giờ mua và ăn 4 loại rau củ này vì dễ 'ngậm' hóa chất, độc tố"

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
4 loại rau

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
4 cặp vợ chồng rủ nhau về quê, xây nhà ở chung tuổi già, chưa được 6 tháng đã cãi nhau: "Tôi suýt mất cả chồng con”

4 cặp vợ chồng rủ nhau về quê, xây nhà ở chung tuổi già, chưa được 6 tháng đã cãi nhau: "Tôi suýt mất cả chồng con” Nổi bật

Chỉ ít giờ tới, miền Bắc sắp đón mưa dông, nhiều khu vực mưa to đến rất to

Chỉ ít giờ tới, miền Bắc sắp đón mưa dông, nhiều khu vực mưa to đến rất to Nổi bật

Loạt trường ĐH top đầu từ chối thí sinh có “vết đen” bạo lực học đường

Loạt trường ĐH top đầu từ chối thí sinh có “vết đen” bạo lực học đường

07:23 , 08/11/2025
Loài cây làm giàu mệnh danh “cây hạnh phúc”, đưa Việt Nam vào nhóm Top 3 toàn cầu

Loài cây làm giàu mệnh danh “cây hạnh phúc”, đưa Việt Nam vào nhóm Top 3 toàn cầu

06:53 , 08/11/2025
Cuối tháng 9 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ để kiếm tiền, 1 con giáp lại cần thận trọng

Cuối tháng 9 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ để kiếm tiền, 1 con giáp lại cần thận trọng

05:59 , 08/11/2025
Sau 60 tuổi, ngày càng nhiều người tập 3 bộ môn này: Càng tập càng khoẻ, kéo dài tuổi thọ hiệu quả

Sau 60 tuổi, ngày càng nhiều người tập 3 bộ môn này: Càng tập càng khoẻ, kéo dài tuổi thọ hiệu quả

05:04 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên