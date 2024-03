Mua nhà ngoại thành là cú chốt đơn đúng đắn nhất! Giờ đây giá đã tăng gấp đôi còn dư tiền mua ô tô

Khi nhắc đến mua nhà, phần lớn mọi người đều hướng đến tìm nhà ở vị trí trung tâm, có nhiều tiện ích, thuận tiện cho di chuyển. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho giá bất động sản ở khu vực trung tâm cao hơn so với mặt bằng chung. Do đó, để tìm được một căn hộ vừa ý với chi phí “mềm hơn", nhiều người trẻ có xu hướng mua những căn hộ ở vùng ngoại thành.

Bích Diệp và chồng là một trong những cặp đôi lựa chọn như vậy. Cách đây 5 năm, họ mua căn hộ 60m2 ở huyện Hoài Đức, với giá 1,4 tỷ đồng, mà không cần vay nợ thêm từ ngân hàng. Cô nàng chia sẻ: “Trong khi những người xung quanh rủ nhau mua chung cư nội thành thì mình chọn ngoại thành, vì mình không đủ tiền. Mình mua nhà theo ngân sách cá nhân thôi. Và đó là lựa chọn đúng đắn tính đến thời điểm hiện tại".

Dưới đây là điều khiến Bích Diệp hài lòng với quyết định mua nhà của mình.

1/ Mua nhà sớm, tránh tình trạng bất động sản tăng quá cao

Trước khi kết hôn, vợ chồng Bích Diệp đã thống nhất cần mua nhà càng nhanh càng tốt. Bởi họ nhận định, giá bất động sản sẽ ngày càng tăng chóng mặt. Và thực tế chứng minh dự đoán của cặp đôi đã đúng với trường hợp của họ.

Bích Diệp cho biết: “Chỉ tính riêng dự án chung cư mình đang ở, cách đây 8 năm, một người quen cho biết đã mua nhà với mức giá 1,2 tỷ đồng. 3 năm sau, tức thời điểm mình mua nhà, các căn hộ được rao bán với giá 1,4-1,7 tỷ đồng. Và đến giờ, mình khảo sát trên nhóm dân cư thì các căn hộ đã tăng lên 2,4 - 2,7 tỷ đồng. Đây chỉ là mức độ tăng giá của dự án chung cư vùng ven, còn vùng trung tâm thì tốc độ tăng giá mình nghĩ sẽ tương đương hoặc hơn".

Ảnh minh hoạ

Do mua nhà ở ngoại thành có mức giá mềm nên vợ chồng cô nàng có thể đẩy nhanh tốc độ sở hữu bất động sản và giảm thời gian trả nợ mua nhà từ ngân hàng. Bên cạnh đó, do chi phí mua nhà nằm trong ngân sách cá nhân nên họ vẫn còn dư một khoản tiền để kinh doanh riêng và sớm mua được ô tô.



2/ Mua nhà vùng ngoại thành đã không còn sợ mất giá

Nhiều người cảm thấy mua nhà xa trung tâm bất tiện trong di chuyển, tuy nhiên theo trải nghiệm cá nhân, vợ chồng Bích Diệp có suy nghĩ khác.

“Căn hộ hiện tại của mình khá gần nơi làm việc, chỉ mất 20 phút di chuyển nên mình không thấy khó khăn. Còn chồng mình thường mất 1 tiếng di chuyển, nhưng sắp tới anh sẽ có công việc kinh doanh riêng nên điều này không quá gây ảnh hưởng. Tất nhiên, nếu lựa chọn 1 căn hộ xa trung tâm, xa nơi làm việc thì bạn cần chấp nhận có thể mệt mỏi, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm.

Tuy nhiên, mua nhà ngoại thành sẽ giúp bạn tiết kiệm được tiền và mua ô tô sớm. Với mình, việc có ô tô thì di chuyển về quê và thư giãn cuối tuần sẽ thuận tiện hơn. Do đó, cân nhắc cả lợi và hại thì mình vẫn đánh giá cao phương án mua nhà ở ngoại thành".

Ảnh minh hoạ

Mặt khác, một số người e ngại mua nhà vùng ngoại thành thì tiện ích không đầy đủ và nếu bán lại khó được giá cao. Về quan điểm nhà mất giá, Bích Diệp bày tỏ: “Như đã nói, sau 5 năm mua nhà, căn hộ của mình tăng từ 1,4 tỷ đồng lên 2,7 tỷ đồng nên mình vẫn thấy đây là khoản đầu tư lời.



Mình dự tính không ở chung cư cả đời, khi nào có đủ điều kiện về tài chính và công việc thì sẽ chuyển về quê sinh sống. Do đó, mình chỉ cần chốt được một khoản lời từ bán nhà vừa đủ, nên việc nhà tăng giá lên gần gấp đôi cũng khiến mình mừng rồi. Mình vẫn hay nói đùa chồng, khi nào nhà tăng giá lên 4 tỷ đồng thì sẽ dọn về quê, nhưng chắc đây chỉ là viễn cảnh trong mơ của hai vợ chồng (cười)”.

Trong câu chuyện chung cư vùng ven thiếu tiện ích, Bích Diệp cho rằng có thể những tiện ích ngoại khu như vị trí địa lý, gần nơi làm việc, trường học, bệnh viện... thì căn hộ của cô có thể kém so với vùng trung tâm. Tuy nhiên, nếu với cùng giá tiền bỏ ra, căn hộ ngoại thành có tiện ích nội khu và độ mới của nhà ở cao hơn so với những căn hộ vùng trung tâm.

“Điều này đã được mình kiểm chứng trong quá trình đi tìm mua nhà ở vùng trung tâm. Với ngân sách bỏ ra để mua nhà, tức 1,4 tỷ đồng, chúng mình chỉ có thể mua nhà cũ và không gian chật hẹp”.

Ảnh minh hoạ

Thêm nữa, từ trải nghiệm cá nhân, Bích Diệp cho rằng theo thời gian các dự án chung cư ngoại thành được quan tâm nhiều hơn, kéo theo sự phát triển của tiện ích xung quanh.



“Từ căn hộ của mình di chuyển vào nội thành chỉ mất 20 phút, đường xá được mở rộng và thuận tiện đi lại. Mình đánh giá nhà ngoại thành không chỉ thoáng mát mà còn có nhiều chợ dân sinh, các hàng quán ăn uống giải trí, trường học xung quanh cũng mọc lên ngày càng nhiều. Bởi lẽ do vùng ngoại thành vẫn có nhiều đất nên cơ hội xây dựng đồng bộ và phát triển hạ tầng nhiều hơn so với một số vùng ở khu vực trung tâm", Bích Diệp tâm sự.