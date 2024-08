Mua nhà với gói vay ưu đãi KBank: Lãi suất thấp, thoát nợ nhanh chóng

Ngân hàng Đại Chúng TNHH KASIKORNBANK (KBank), lớn thứ 2 tại Thái Lan, đã có gần 80 năm hoạt động với mạng lưới 16 quốc gia và mở chi nhánh tại Việt Nam từ năm 2021, nhằm mang đến đa dạng sản phẩm và dịch vụ tài chính cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Yên tâm sở hữu nhà ở với mức lãi suất "đóng băng"

Quyết định vay mua nhà là một bước đi lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai tài chính của mỗi người. Việc lựa chọn hình thức vay với lãi suất cố định trong thời gian dài là một lựa chọn khôn ngoan cho những ai muốn ổn định cuộc sống và xây dựng tài sản. Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất thị trường liên tục biến động, lãi suất cố định như một chiếc ô che chắn, bảo vệ bạn khỏi những rủi ro bất ngờ.

Thứ nhất, lãi suất cố định giúp bạn có thể dự trù chi phí hàng tháng một cách chính xác, tránh những biến động bất ngờ do lãi suất thị trường thay đổi, do đó bạn có thể an tâm về khoản vay của mình trong suốt thời gian dài.

Thứ hai, khi đã xác định được mức trả nợ hàng tháng cố định, bạn có thể tự tin đầu tư vào các kênh sinh lời khác, tăng thêm thu nhập, tối ưu hóa khả năng tiết kiệm. Bên cạnh đó, việc sở hữu một căn nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là một tài sản có giá trị. Bất động sản thường có xu hướng tăng giá theo thời gian, vì vậy việc sở hữu một căn nhà sẽ giúp bạn xây dựng một nguồn tài sản vững chắc cho tương lai.

Trong trường hợp lãi suất thị trường tăng cao, những người vay với lãi suất thả nổi sẽ phải đối mặt với áp lực trả nợ lớn hơn. Ngược lại, những người vay với lãi suất cố định sẽ không bị ảnh hưởng bởi những biến động này, giúp bảo vệ tài sản của mình.

Tóm lại, vay mua nhà với lãi suất cố định là một giải pháp tài chính thông minh, giúp bạn xây dựng một cuộc sống ổn định và thịnh vượng, giúp bạn an tâm và chủ động trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Sở hữu nhà riêng dễ dàng với ưu đãi lãi suất thấp bậc nhất thị trường của KBank

Để có thể mô tả chính xác những ưu điểm của hình thức vay lãi suất cố định, hãy cùng phân tích gói vay ưu đãi của Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK - Chi nhánh Hồ Chí Minh (KBank) để có cái nhìn khách quan nhất.

Trong 3 năm đầu tiên, khi thị trường lãi suất luôn biến động, KBank mang đến cho khách hàng sự ổn định tuyệt đối với lãi suất cố định 6,25%/ năm. Theo khảo sát, đây được coi như một trong những ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất thị trường thời điểm hiện tại, điều này có nghĩa là bạn sẽ không phải lo lắng về việc lãi suất tăng đột biến, gây áp lực lên khả năng thanh toán của mình.

Sau thời gian 3 năm, lãi suất thả nổi được tính theo công thức: Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng BIG4 + 5% biên độ. Dù là lãi suất thả nổi, bạn vẫn có thể hoàn toàn yên tâm khi mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng BIG4 là khá thấp và luôn duy trì ở mức ổn định dưới 5%, thấp hơn so với mặt bằng chung thị trường.

Một trong những lo lắng lớn nhất khi vay mua nhà là thời gian trả nợ kéo dài. Tuy nhiên, với những ưu điểm vượt trội, gói vay mua nhà của KBank xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai đang có nhu cầu sở hữu nhà ở. Với KBank, bạn có thể chốt nợ nhanh hơn nhờ các ưu đãi và lợi ích vượt trội. Việc hoàn lãi 3 tháng đầu cộng với lãi suất cố định không chỉ giúp bạn giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tạo điều kiện cho việc trả nợ sớm hơn dự kiến.

Ngoài ra, việc đầu tư vào các kênh sinh lời khác nhờ vào khả năng dự trù chi phí chính xác từ lãi suất cố định sẽ giúp bạn gia tăng thu nhập, từ đó có thể trả nợ nhanh hơn. Sở hữu một căn nhà với lãi suất cố định của KBank không chỉ là một giải pháp tài chính thông minh mà còn giúp bạn xây dựng một cuộc sống ổn định và thịnh vượng.

Tìm hiểu chi tiết gói vay mua nhà của KBank