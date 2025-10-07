Mưa suốt đêm, nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ sáng nay

Sáng 7/10, mưa lớn kéo dài suốt đêm kèm sấm chớp khiến nhiều khu vực nội thành Hà Nội có nguy cơ bị ngập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, hàng loạt trường học đã chủ động thông báo nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến từ sớm.

6h sáng, trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm đã ra thông báo cho học sinh toàn trường tiếp tục học trực tuyến.

"Hiện tại, dải mây mưa khu vực Hà Nội rất dày và mưa lớn dẫn tới ngập khu vực trường. BGH quyết định tiếp tục cho học sinh toàn trường học trực tuyến. Học sinh toàn trường lưu ý!", thông báo có ghi.

Trường THPT Trương Định cũng update hình ảnh cổng trường từ 5h30 kèm thông báo khẩn chuyển hình thức học tập sang trực tuyến do mưa lớn kéo dài suốt đêm, cần đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh và giáo viên.

Cổng trường THPT Trương Định - Hà Nội lúc 5h36 sáng nay

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu cũng điều chỉnh kế hoạch, cho học sinh khối 4-5 học trực tuyến, khối 1-3 tự học theo hướng dẫn của giáo viên.

Trường THPT Cổ Loa (Đông Anh) cho biết do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại, BGH trường quyết định cho khối học sáng nghỉ học vào sáng nay (7/10). Các thầy cô giáo có tiết buổi sáng nay dạy học online cho học sinh. Các thầy cô chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh và học sinh biết thực hiện. Buổi chiều nay tuỳ vào tình hình thời tiết, nhà trường sẽ có thông báo trước 1 tiếng cho phụ huynh và học sinh khối chiều.

Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Từ Liêm) thông báo cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học online để đảm bảo an toàn. Các tiết học sẽ diễn ra theo thời khóa biểu chính khóa trên nền tảng học trực tuyến quen thuộc.

Thông báo khẩn của Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) ra thông báo lúc 5h30 sáng cho toàn trường học trực tuyến do sân bị ngập.

Trường tiểu học Nghĩa Đô thông tin về việc tạm dừng việc tổ chức học trực tiếp tại trường, toàn bộ học sinh chuyển sang học trực tuyến theo đúng thời khóa biểu trong ngày hôm nay (07/10). Nhà trường cũng đề nghị phụ huynh học sinh chuẩn bị đầy đủ thiết bị học tập để con tham gia học online hiệu quả, hướng dẫn, giám sát con trong suốt thời gian học để đảm bảo nền nếp - an toàn - hiệu quả, đồng thời theo dõi sát tình hình thời tiết và các thông báo chính thức từ nhà trường để chủ động phối hợp khi có điều chỉnh mới.

Theo tìm hiểu, hầu hết các trường ở khu vực Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Xuân... đã thông báo nghỉ học từ rất sớm, phần lớn trước 6h sáng. Nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố cũng quyết định cho sinh viên chuyển sang hình thức học online.

Trước đó, chiều 6/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra thông báo đề nghị các trường căn cứ vào tình hình thời tiết, an toàn giao thông để chủ động lựa chọn hình thức dạy học phù hợp - trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên trong thời điểm hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn.

Theo Công điện 188/CĐ-TTg của Thủ tướng và dự báo thời tiết cùng ngày, bão số 11 đã suy yếu thành vùng áp thấp, song hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kèm dông, lốc và gió giật mạnh. Sở yêu cầu các trường theo dõi sát tình hình, rà soát hệ thống thoát nước, khu bán trú, bố trí nhân lực túc trực và báo cáo kịp thời nếu có ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.