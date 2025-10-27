Mưa to, thủy điện xả nước, người dân Đà Nẵng chạy lũ trong đêm

Suốt hơn 2 ngày qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài liên tục, nhất là tại các địa phương miền núi. Từ tối 26 đến sáng 27-10, mưa lớn tiếp tục lan rộng ra hầu hết các xã phường trên địa bàn.

Nước đổ về lớn, từ tối 26-10, nhiều người dân xã Thượng Đức - TP Đà Nẵng phải dùng ghe di chuyển

Do mưa lớn, nước đổ về hồ nhiều, từ ngày 26-10, các thủy điện lớn ở thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn như Sông Tranh 2, Đăk Mi 4 đã liên tục điều tiết tăng lưu lượng xả lũ xuống hạ du. Từ chiều tối 26-10, dòng nước lớn đổ về đã khiến nhiều khu vực thấp trũng ven sông Vu Gia, Thu Bồn bị ngập nặng.

Nước dâng cao gây ngập ở xã Thu Bồn (Ảnh: Công an xã Thu Bồn)

Trong đêm, nhiều người dân đã phải kê dọn đồ đạc, tài sản lên cao để đảm bảo an toàn. Các lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và cũng như phong tỏa các điểm có nguy cơ mất an toàn. Trong sáng 27-10, nhiều địa phương ở Đà Nẵng đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Nhiều tuyến đường ở xã Đại Lộc bị ngập

Theo số liệu cập nhật lúc 5 giờ sáng 27-10, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện A Vương và Sông Bung 4 tăng cao so với hôm qua, trên 1.000 m3/giây; lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Đăk Mi 4 ở mức hơn 1.556 m3/giây, giảm một nửa so với hôm qua. Lưu lượng về hồ thủy điện Sông Tranh 2 hơn 2.100 m3/giây, giảm hơn so với hôm qua. Hiện tại, các thủy điện vẫn đang xả lũ về hạ du với lưu lượng lớn.

Lực lượng chức năng túc trực đảm bảo an toàn cho người dân ở thôn Đông Bình, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, tổng lượng từ 1 giờ ngày 26-10 đến 1 giờ ngày 27-10 ở phía Bắc TP Đà Nẵng phổ biến 80-200mm, phía Nam TP Đà Nẵng phổ biến 150-250 mm, có nơi cao hơn như: Trà Dơn 410,2 mm, Khâm Đức 295,2 mm.

Nước lên nhanh, lực lượng chức năng giúp người dân dọn lụt trong đêm

Dự báo từ sáng sớm 27 đến sáng 29-10, tại các xã, phường tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; các xã, phường vùng núi phía Tây Nam phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 500 mm; các xã, phường vùng núi Tây Bắc 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Các khu vực ngập nước được lực lượng chức năng căng dây cảnh báo (Ảnh: Công an Thu Bồn)

Hiện mực nước trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng đang lên nhanh. Mực nước lúc 1 giờ ngày 27-10 trên sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức: 15,34 m- dưới mức BĐ2: 0,16 m; tại Ái Nghĩa ở mức: 8,73 m- dưới mức BĐ3: 0,27 m.

Trên sông Thu Bồn tại Nông sơn ở mức: 15,58 m- trên mức BĐ3: 0,58 m; tại Giao Thủy ở mức: 7,87 m - trên mức BĐ2: 0,34 m; tại Câu Lâu ở mức: 3,19 m- trên mức BĐ2: 0,19 m; tại Hội An ở mức: 1,72 m- trên mức BĐ2: 0,22 m.

Trên sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức: 1,32 m- trên mức BĐ1: 0,32 m; - sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức: 1,35 m- dưới mức BĐ1.

Dự báo lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên ở mức BĐ3; sông Hàn ở mức trên BĐ2; sông Tam Kỳ ở xấp xỉ mức BĐ1.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt các xã ngập lụt: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến...