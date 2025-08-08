Mua vòng ngọc 100 triệu đồng trong tour du lịch, về nhà phát hiện giá thật chỉ 7 triệu, cửa hàng từ chối hoàn tiền: "Đã ký hợp đồng miễn trừ trách nhiệm"

Vào tháng 3/2025, anh Phan - một người dân tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã tham gia chuyến du lịch 5 ngày đến Vân Nam, do công ty bảo hiểm tổ chức nhằm tri ân khách hàng cũ. Đây là tour du lịch giá rẻ, mỗi người chỉ phải đóng vài trăm nhân dân tệ, phần còn lại được tài trợ. Trong lịch trình, đoàn được đưa đến một cửa hàng bán ngọc Hoàng Long. Tại đây, anh Phan đã chi 28.000 NDT (hơn 102 triệu đồng) để mua 4 món trang sức gồm dây chuyền và vòng tay.

Anh Phan cho biết, do chi phí tour thấp, anh chủ động mua hàng với mục tiêu hỗ trợ kinh tế địa phương. Tổng chi tiêu của cả gia đình trong chuyến đi là hơn 40.000 NDT (hơn 146 triệu đồng).

Trong quá trình thanh toán, anh ký vào nhiều văn bản mà không đọc kỹ, trong đó có một bản "cam kết miễn trừ trách nhiệm" nêu rõ hàng hóa được bán theo giá gốc, không được hoàn trả và không được tiết lộ thông tin giao dịch. Sau khi kết thúc chuyến đi, một người bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh ngọc đã đánh giá các sản phẩm anh mua chỉ có giá trị khoảng 2.000 NDT (khoảng 7,3 triệu đồng).

Nhận thấy sự chênh lệch lớn về giá, anh Phan đã nộp yêu cầu hoàn trả hàng thông qua ứng dụng "Du lịch Vân Nam" vào ngày 22/3. Tại thời điểm đó, anh dựa vào chính sách "30 ngày đổi trả không lý do" mà tỉnh Vân Nam đang áp dụng và từng được hướng dẫn viên nhấn mạnh trong chuyến đi.

Tuy nhiên, khi liên hệ cửa hàng, anh bị từ chối vì lý do đã ký vào cam kết không đổi trả. Các cơ quan liên quan như Trung tâm giám sát hoàn trả hàng hóa cũng trả lời rằng trường hợp này không nằm trong phạm vi xử lý do đã có thỏa thuận giữa hai bên.

Ảnh minh họa

Nội dung văn bản cam kết thể hiện rõ: sản phẩm được bán theo giá gốc, không được tiết lộ thông tin giao dịch và không chấp nhận đổi trả dưới bất kỳ hình thức nào. Văn bản này không ghi rõ thông tin bên bán, không cung cấp bản gốc cho người mua. Anh Phan cho rằng điều này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và nghi ngờ tính hợp pháp của hợp đồng.

Từ tháng 3 đến nay, anh Phan đã liên tục gửi phản ánh tới công ty bảo hiểm, công ty du lịch và các đường dây nóng bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn giữ quan điểm từ chối hoàn trả.

Đến tháng 7, Cục Quản lý thị trường chi nhánh Vân Nam cũng phản hồi rằng sản phẩm có chứng nhận hợp lệ, giá niêm yết rõ ràng, người mua đã ký thỏa thuận không đổi trả và để lại dấu vân tay, nên không có cơ sở để tiếp tục hòa giải.

Trong các tài liệu bảo vệ quyền lợi do ông Phan cung cấp, ngày 22 tháng 3, Trung tâm Giám sát Trả hàng của Thành phố Cảnh Hồng đã trả lời: "Ông và người bán đã ký thỏa thuận, người bán có quyền không chấp nhận trả hàng." Đại diện dịch vụ khách hàng sau bán hàng của trả lời: "Không ai trong trung tâm thương mại ép buộc ông mua hàng. Toàn bộ quá trình mua hàng đã được ghi âm và ghi hình. Chúng tôi cũng đã cung cấp thỏa thuận không hoàn tiền gốc đã ký (có dấu vân tay của ông) cho các cơ quan chức năng! Quyết định của cửa hàng là sẽ không trả hàng hoặc hoàn tiền."

Theo Sohu