Mưa vượt công suất thoát nước, hồ Hoàn Kiếm nước dâng gần ngưỡng 8m

07-10-2025 - 11:59 AM | Xã hội

Do lượng mưa quá lớn trong thời gian dài trên diện rộng, vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước nên nhiều khu vực trong thành phố bị ngập sâu. Các sông hồ ở trung tâm Hà Nội mực nước cũng đã dâng cao.

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm qua tới rạng sáng nay (7/10), trên địa bàn thành phố có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa trung bình từ 100mm – 200mm. Đến thời điểm 7h hôm nay, lượng mưa tại các điểm đo lớn nhất là tại phường Từ Liêm lượng mưa lên đến 209,2mm; kế đó là phường Hai Bà Trưng (148,7mm); phường Tây Hồ (137,2mm); phường Tây Mỗ (123,6mm)...

Mực nước tại các hồ lên cao, trong đó: Hồ Hoàn Kiếm lên đến 7,8m; hồ Tây đạt mức 6m; hồ Trúc Bạch: 6,3m; hồ Thiền Quang: 4,19m... Mực nước sông lên cao trong sáng 7/10, cụ thể: sông Tô Lịch đo tại Hoàng Quốc Việt lên đến 5,77m; sông Nhuệ (tại cống Hà Đông là 5,43m; sông Kim Ngưu (cống quay) là 3,52m...

Mưa vượt công suất thoát nước, hồ Hoàn Kiếm nước dâng gần ngưỡng 8m- Ảnh 1.

Mưa ngập sáng nay tại Hà Nội

Đến nay, chưa ghi nhận sự cố về cây xanh, chiếu sáng, sự cố về tín hiệu giao thông, cung cấp nước sạch.

Do lượng mưa quá lớn trong thời gian dài, trên diện rộng, vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước nên nhiều khu vực địa bàn thành phố bị ngập sâu. Các đơn vị duy trì thoát nước đã huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị ứng trực mở ga, bơm tiêu thoát nước và hướng dẫn phân luồng giao thông theo đúng các kế hoạch, phương án đảm bảo thoát nước.

Các đơn vị duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã chủ động tổ chức ứng trực, có mặt kịp thời tại các điểm úng ngập, các vị trí xảy ra sự cố (cây xanh, chiếu sáng) để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo dự báo, trong ngày 7/10 trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, Sở Xây dựng đã yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, các đơn vị duy trì hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt các đơn vị duy trì thoát nước thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, tăng cường lực lượng, phương tiện của các đơn vị duy trì thoát nước tập trung vệ sinh, thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy, vận hành các cửa phai, trạm bơm để hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống chủ động ứng phó với hoàn lưu cơn bão số 11; thực hiện các biện pháp để xử lý nhanh nhất các điểm úng ngập.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

