HIEUTHUHAI tụt dốc!

Trong suốt vài năm qua, HIEUTHUHAI luôn là cái tên gắn liền với hình ảnh nam rapper gen Z hot nhất Vbiz, vừa gây sốt ở mảng âm nhạc, vừa phủ sóng mạnh mẽ trong các chương trình thực tế. Sức hút đặc biệt này khiến HIEUTHUHAI nhiều lần lọt top trending, từ ca khúc mới cho tới những khoảnh khắc đi sự kiện đều thành tâm điểm.

Thế nhưng mới đây, một bảng xếp hạng thống kê độ phủ sóng và mức độ quan tâm của nghệ sĩ Việt trên mạng xã hội lại gây bất ngờ. Kết quả cho thấy HIEUTHUHAI chỉ đứng cuối cùng trong top 10, bị hàng loạt cái tên vượt mặt. Theo thống kê từ trang Buzzmetrics, trong Bảng xếp hạng top 10 người ảnh hưởng nổi bật nhất trên Social Media tháng 8/2025 thì Phương Mỹ Chi dẫn đầu với con số khủng 84.628 – gần gấp đôi so với vị trí thứ hai. Phương Mỹ Chi đã chuỗi top 1 trong ba tháng liên tiếp.

Ngay sau đó là Lyhan (57.974), Em xinh này vượt qua cả Sơn Tùng M-TP (49.544). Những vị trí tiếp theo thuộc về Lê Dương Bảo Lâm, Quang Hùng MasterD và Hòa Minzy – những gương mặt có độ phủ sóng cực cao nhờ hoạt động sôi nổi gần đây. Các nghệ sĩ quen thuộc như Miu Lê và Bích Phương vẫn giữ sức hút ổn định. Có đến 5 Em Xinh góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Phương Mỹ Chi 3 lần liên tiếp đứng top 1 bảng xếp hạng người có sức ảnh hưởng trên MXH

Trong tháng 8, Á quân Em Xinh là Lyhan cũng giữ vị trí số 2

Trong khi đó, tháng này HIEUTHUHAI chỉ đạt 25.977, anh cũng là người xếp cuối cùng trong danh sách top 10. Tháng 7/2025, thứ hạng của HIEUTHUHAI là thứ 4, sau Phương Mỹ Chi, Khuyến Dương và Quang Hùng MasterD. Vào tháng 7/2024, HIEUTHUHAI từng chiếm giữ vị trí top 1, nhiều lần xuất hiện ở vị trí cao. Tuy nhiên, thứ hạng của nam rapper tụt dần theo thời gian khiến fan cũng lo lắng.

HIEUTHUHAi bất ngờ xuất hiện ở vị trí cuối bảng

Mặc dù tháng trước đó anh còn đứng ở vị trí thứ 4

Việc HIEUTHUHAI rớt từ thứ 4 xuống top 10 khiến nhiều người bàn tán

Thực tế, nguyên nhân lớn nhất khiến HIEUTHUHAI tụt hạng trên BXH tháng qua chính là vì anh gần như… im ắng. Suốt nhiều tuần liền, nam rapper không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, cũng hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí đình đám. Chương trình 2 Ngày 1 Đêm - nơi HIEUTHUHAI là thành viên cố định tuy vừa trở lại với mùa mới nhưng mới chỉ phát sóng tập mở màn, hiệu ứng bàn tán chưa đủ mạnh để tạo thành “cú nổ” trên mạng xã hội. Vì vậy, độ phủ sóng của anh trong tháng qua rõ ràng chưa thể bùng nổ như trước.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân là 2 ngày 1 đêm mới lên sóng, cùng với tháng qua HIEUTHUHAI khá im lắng

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi lại đang tận dụng thời điểm vàng khi vừa đăng quang ngôi vị Quán quân Em Xinh Say Hi, sức hút từ vị trí top 3 Sing! Asia. Chưa dừng lại ở đó, chương trình này liên tục tạo cao trào với loạt concert, vòng chung kết và hàng loạt màn trình diễn viral, giúp hình ảnh của Phương Mỹ Chi xuất hiện dày đặc trên các nền tảng. Cùng lúc, dàn thí sinh Em xinh cũng được quan tâm đặc biệt, tạo thành làn sóng mới mẻ mà khó nghệ sĩ nào có thể "chen sóng". Chính vì thế, việc HIEUTHUHAI tạm lép vế so với Phương Mỹ Chi và dàn Em Xinh gây bùng nổ thời điểm này cũng là điều dễ hiểu.

Mặc dù bị tụt hạng nhưng không thể phủ nhận HIEUTHUHAI vẫn giữ vị thế đặc biệt trong lòng công chúng. Chính vì thế, nhiều người cho rằng bước lùi này của HIEUTHUHAI không khiến fan bi quan, mà trái lại, nhiều người xem đây như một “cú hích” cần thiết để HIEUTHUHAI trở lại đường đua. Bởi lẽ hiện tại anh là một trong những nhân tố đáng mong chờ, thu hút ở 2 ngày 1 đêm.