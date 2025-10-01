Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tuổi 37 của nữ diễn viên quê Bát Tràng: Đẹp bốc lửa, eo 55cm, tình ái gây chú ý sau 6 năm ly hôn

01-10-2025 - 07:08 AM | Lifestyle

Sau 6 năm ly hôn, nữ diễn viên đang có cuộc sống vui vẻ, tràn đầy năng lượng và ngoại hình ngày càng thăng hạng, bốc lửa.

Từ “Cá sấu chúa” đến hình tượng mỹ nhân gợi cảm

Quỳnh Nga sinh năm 1988 tại làng gốm Bát Tràng (Hà Nội). Cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua vai Vũ Vũ – nữ lập trình viên ngây ngô, ngoại hình kém sắc trong Lập trình cho trái tim (2009). Vai diễn này khiến cô gắn liền với biệt danh “Cá sấu chúa” suốt nhiều năm.

Sau một thời gian im ắng vì kết hôn rồi ly hôn với người mẫu Doãn Tuấn, Quỳnh Nga trở lại màn ảnh nhỏ với loạt vai diễn gây chú ý. Nổi bật nhất là nhân vật Nhã – “tiểu tam” đầy mưu mô trong Về nhà đi con, sau đó là các phim Sinh tửChồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ… Sự trở lại này giúp tên tuổi của cô một lần nữa phủ sóng, chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng.

Tuổi 37 của nữ diễn viên quê Bát Tràng: Đẹp bốc lửa, eo 55cm, tình ái gây chú ý sau 6 năm ly hôn- Ảnh 1.

Sắc vóc tuổi U40: Eo 55 cm, đẹp “bốc lửa”

Khác xa hình ảnh mảnh mai thuở mới vào nghề, Quỳnh Nga hiện tại được ca ngợi sở hữu nhan sắc trẻ trung, vóc dáng bốc lửa, quyến rũ. Ở tuổi 37, nữ diễn viên giữ vòng eo chỉ khoảng 55 cm – con số khiến nhiều người so sánh với cả “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh.

Để duy trì ngoại hình, cô tập gym, yoga, yoga bay, múa và vũ đạo đều đặn. Quỳnh Nga thường xuyên xuất hiện trong những bộ váy tôn dáng, cúp ngực hoặc xẻ đùi, khoe trọn đường cong. Trên thảm đỏ, cô được nhận xét sang trọng và gợi cảm; ngoài đời, phong cách thời trang thiên về nữ tính, trẻ trung nhưng vẫn nổi bật.

Tuổi 37 của nữ diễn viên quê Bát Tràng: Đẹp bốc lửa, eo 55cm, tình ái gây chú ý sau 6 năm ly hôn- Ảnh 2.

Đời tư kín tiếng, 6 năm sau ly hôn vẫn độc thân

Cuộc hôn nhân của Quỳnh Nga và người mẫu Doãn Tuấn kết thúc năm 2019 sau khoảng 5 năm gắn bó. Kể từ đó, cô lựa chọn cuộc sống độc thân. Người đẹp nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, đặc biệt với diễn viên Việt Anh song cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết trong nhóm chơi chung.

Quỳnh Nga thừa nhận bản thân từng “rung động” nhưng vẫn thận trọng trong chuyện tình cảm. Ở tuổi 37, cô ưu tiên công việc và sự tự do cá nhân, chưa vội vàng bước thêm lần nữa.

Theo Li La

