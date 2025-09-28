Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

28-09-2025 - 10:50 AM | Lifestyle

Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc lẫn sự nghiệp vang danh Hollywood.

Sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật ở Hollywood và định cư tại Mỹ, NS Kiều Chinh mới đây đã trở lại Việt Nam để tham gia bộ phim hợp tác Việt - Mỹ Chrysalis. Đây là dự án mang đậm dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ gốc Việt Daniel K. Winn, kể lại những năm tháng tuổi thơ khắc nghiệt tại quê hương trong bối cảnh chiến tranh. Bộ phim do đạo diễn J. Robert Schulz thực hiện, quy tụ dàn diễn viên Việt - Mỹ, trong đó Kiều Chinh đảm nhận chính được gọi với cái tên "bà nội".

Ngay khi ekip công bố poster chính thức, hình ảnh nữ nghệ sĩ gạo cội ôm chặt đứa cháu nhỏ trong khung cảnh hoàng hôn miền quê đã lập tức khiến khán giả cực kỳ ấn tượng. Sự trở lại của bà tại quê hương sau ngần ấy năm xa cách vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định sức sống bền bỉ của một tượng đài điện ảnh.

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân được phong “đệ nhất diễn viên”, chỉ rơi 1 giọt lệ cũng khiến cả thế giới phải khóc theo- Ảnh 1.

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân được phong “đệ nhất diễn viên”, chỉ rơi 1 giọt lệ cũng khiến cả thế giới phải khóc theo- Ảnh 2.

Poster và tạo hình nghệ sĩ Kiều Chinh trong phim mới

Nếu ở thập niên 1960, cái tên Kiều Chinh từng làm xao động làng điện ảnh Việt Nam thì đến nay, bà vẫn là minh chứng cho một nhan sắc và tài năng vượt thời gian. Sinh năm 1937 tại Hà Nội, Kiều Chinh sớm bén duyên với nghệ thuật và gây tiếng vang ngay từ vai diễn đầu tay trong Hồi Chuông Thiên Mụ (1957). Vẻ đẹp lai Tây độc đáo với ánh mắt sâu, khuôn mặt thanh tú và khí chất sang trọng đã khiến bà được báo chí, khán giả thời đó gọi với những danh xưng mỹ miều như đệ nhất mỹ nhân Sài thành, đệ nhất diễn viên,...

Điều đặc biệt ở Kiều Chinh là bà có thể hóa thân linh hoạt trong mọi phong cách. Dù khoác lên mình tà áo dài duyên dáng hay váy áo phương Tây, bà vẫn toát lên khí chất quý phái hiếm có. Nhiều nhà phê bình gọi bà là “vẻ đẹp độc bản của showbiz Việt” bởi chưa có một gương mặt nào kế thừa được thần thái ấy.

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân được phong “đệ nhất diễn viên”, chỉ rơi 1 giọt lệ cũng khiến cả thế giới phải khóc theo- Ảnh 3.

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân được phong “đệ nhất diễn viên”, chỉ rơi 1 giọt lệ cũng khiến cả thế giới phải khóc theo- Ảnh 4.

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân được phong “đệ nhất diễn viên”, chỉ rơi 1 giọt lệ cũng khiến cả thế giới phải khóc theo- Ảnh 5.

Nét đẹp thời trẻ của nữ nghệ sĩ

Không chỉ chinh phục khán giả trong nước, Kiều Chinh còn là nữ diễn viên Việt hiếm hoi vươn ra Hollywood và tạo dựng chỗ đứng. Với vốn tiếng Anh lưu loát và sự chuyên nghiệp, bà tham gia nhiều bộ phim Mỹ từ thập niên 1960 như A Yank in Vietnam (1964), Operation C.I.A. (1965), Destination Vietnam (1968). Đặc biệt, cảnh rơi lệ trong The Joy Luck Club (1993) đã giúp bà ghi dấu trong danh sách “50 diễn viên khiến khán giả rơi lệ nhiều nhất thế giới” do Entertainment Weekly bình chọn - và bà là nghệ sĩ gốc Á duy nhất góp mặt trong danh sách này, bao năm vẫn chưa tìm được người thứ 2.

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân được phong “đệ nhất diễn viên”, chỉ rơi 1 giọt lệ cũng khiến cả thế giới phải khóc theo- Ảnh 6.

Nữ nghệ sĩ gây tiếng vang lớn ở Hollywood

Trong sự nghiệp tại Mỹ, bà tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm như The Children of An Lac (1980), Hamburger Hill (1987), Welcome Home (1989), Face (2001)… Năm 1996, bộ phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home về chính cuộc đời bà đã giành giải Emmy danh giá, khẳng định tầm vóc một huyền thoại sống. Không chỉ dừng ở đó, Kiều Chinh nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng quốc tế uy tín: Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Phụ nữ Torino (2003), giải Đệ nhất diễn viên Việt Nam tại Đại hội Điện ảnh Á Châu, và gần nhất là giải Thành tựu Suốt đời tại Liên hoan phim Thế giới Châu Á ở Los Angeles năm 2021.

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân được phong “đệ nhất diễn viên”, chỉ rơi 1 giọt lệ cũng khiến cả thế giới phải khóc theo- Ảnh 7.

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân được phong “đệ nhất diễn viên”, chỉ rơi 1 giọt lệ cũng khiến cả thế giới phải khóc theo- Ảnh 8.

Nét đẹp U90 của nữ nghệ sĩ

Theo Mai Hân

Đời sống & pháp luật

