Bố sao nam hạng A “treo” sính lễ siêu to khổng lồ, cấm quý tử lấy vợ diễn viên vì lí do này

Nam chính phim Ở Rể Quách Kỳ Lân thường được netizen trêu chọc là "Thái tử của Đức Vân Xã". Bởi lẽ bố anh, ông Quách Đức Cương là nghệ sĩ tướng thanh (1 loại hình nghệ thuật sân khấu của Trung Quốc) kỳ cựu, đồng thời cũng là "ông trùm" của Đức Vân Xã - công ty quản lý nghệ sĩ tướng thanh nổi tiếng nhất nhì đất nước tỷ dân.

Mới đây, ông Quách Đức Cương đã khiến dân tình sốc đến tận óc khi công bố sính lễ cực khủng mà ông chuẩn bị cho quý tử, đó là 3 căn bất động sản cùng số tiền lên tới 260 triệu NDT (gần 1000 tỷ đồng). Đồng thời, ông cũng đưa ra yêu cầu rõ ràng với nam diễn viên Khánh Dư Niên, đó là đừng lấy vợ thuộc giới tướng thanh. Bởi lẽ, sau nhiều năm vật lộn trong nghề, Quách Đức Cương nhận ra rằng giới tướng thanh vô cùng rắc rối, phức tạp. Ông hi vọng Quách Kỳ Lân sẽ có một cuộc hôn nhân đơn giản nhưng hạnh phúc.

Trước đó, khi tham gia show truyền hình, Quách Kỳ Lân từng bày tỏ sự chờ mong đối với hôn nhân. Anh hi vọng "nửa kia" sẽ có ngoại hình xuất chúng, có chủ kiến và có thể thấu hiểu được sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Netizen đang hết sức chờ mong cô gái nào sẽ trở thành "thái tử phi của Đức Vân Xã", hưởng khối sính lễ siêu to khổng lồ từ bố chồng nổi tiếng.

Quách Kỳ Lân "bỏ túi" những bộ phim có thành tích cực khủng như Ở Rể, Khánh Dư Niên...

Anh còn có gia thế cực khủng, là con trai của "ông trùm" giới tướng thanh Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa cha con Quách Đức Cương – Quách Kỳ Lân là chủ đề được công chúng hết mực quan tâm. Ngay từ khi còn nhỏ, Quách Kỳ Lân đã nhận sự giáo dục cực kỳ nghiêm khắc từ bố. Tuổi thơ của nam diễn viên xoay quanh môn nghệ thuật tướng thanh và sân khấu biểu diễn, chẳng hề được chơi đùa với bạn cùng trang lứa.

Nhiều người cho rằng Quách Đức Cương quá khắt khe với con cái, khiến Quách Kỳ Lân phải chịu nhiều áp lực, dẫn đến thời gian gần đây, sức khỏe của nam diễn viên có đi xuống rõ rệt. Thế nhưng mặt khác, những trải nghiệm này đã đặt nền móng cho sự nghiệp của tài tử họ Quách, khiến anh không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu tướng thanh mà còn gặt hái thành công khi thử sức với lĩnh vực phim ảnh, show truyền hình, thu về lượng fan đông đảo.

Nguồn: QQ