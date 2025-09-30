Sao nam từng là "ông hoàng nhạc cưới", nay vượt thị phi, bứt phá thắng lớn giữa đất Nga: Được đích thân Thủ tướng khen ngợi

Tháng 9/2025, tại nước Nga xa xôi, hàng triệu khán giả trong và ngoài nước cùng nín thở theo dõi cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision.

Nơi ấy, giọng ca Đức Phúc đã khiến bầu không khí bùng nổ. Anh không những hiện diện như một ca sĩ, mà còn trở thành một "sứ giả văn hóa", mang theo khát vọng khẳng định bản sắc Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Trên sân khấu, tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" là phần trình diễn kết tinh của cả văn hóa, lịch sử và nghệ thuật. Đức Phúc xúc động chia sẻ ngay sau khi đăng quang: "Đó thật sự là khoảnh khắc lịch sử. Tôi hãnh diện và xúc động khi bước lên bục nhận cúp Intervision, đứng trước chiếc cúp danh giá ấy và hô vang hai tiếng 'Việt Nam!'. Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà hàng triệu người dân Việt Nam cũng khắc ghi khoảnh khắc ấy."

Vinh quang còn được nhân lên khi Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Đức Phúc vì thành tích xuất sắc, đồng thời gửi thư chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực của anh. Cùng với đó, Thủ tướng Phạm . Minh Chính đã gửi thư chúc mừng, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và thành tích xuất sắc của nam ca sĩ.

Ý nghĩa càng thêm trọn vẹn khi chiến thắng đến đúng vào ngày kỷ niệm 10 năm sự nghiệp – từ 20/9/2015, quán quân Giọng hát Việt, đến 20/9/2025, quán quân Intervision quốc tế. Nam ca sĩ cũng chia sẻ, nhân kỷ niệm lần này, anh muốn dành 1 tỷ đồng để quyên góp vào các quỹ thiện nguyện ở Việt Nam. "Tôi sẽ tìm hiểu và phân bổ số tiền một cách hợp lý nhất. Nó cũng như cách để tôi ăn mừng chiến thắng", anh khẳng định.

Để có 3 phút huy hoàng, Đức Phúc và ê-kíp phải trải qua nhiều tháng chuẩn bị. Ban tổ chức đặt ra những quy định nghiêm ngặt: tiết mục không dưới 2 phút, không quá 3 phút; tối đa 6 người trên sân khấu; hình ảnh visual do phía Nga kiểm soát… Mọi thứ đều đòi hỏi sự chính xác đến từng chi tiết.

Ê-kíp của Đức Phúc lựa chọn hình tượng Thánh Gióng và cây tre, biểu tượng dân tộc Việt, để làm trục chính sáng tạo. Cảm hứng này khởi phát từ bài thơ "Tre Việt Nam" của tác giả Nguyễn Duy.

"Tre xanh,

Xanh tự bao giờ?

Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh.

Thân gầy guộc, lá mong manh,

Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi?"

Từ những câu thơ đó, cả đội như tìm thấy nguồn năng lượng bất tận. Ý tưởng cứ thế tuôn trào, định hình một tiết mục có 12 điểm nhấn trong 3 phút, nghĩa là cứ 15–20 giây lại thay đổi từ cao trào âm nhạc cho đến hiệu ứng.

Tuy nhiên, cái giá để dựng nên sân khấu ấy không hề nhỏ. 5 ngày trước chung kết, ê-kíp nhận bảng báo giá hơn 2 tỷ đồng chỉ cho riêng phần hiệu ứng sân khấu. Con số gây choáng váng buộc đạo diễn Dương Mai Việt Anh phải thương lượng cắt giảm, quyết định chỉ giữ lại hiệu ứng lửa – loại đắt thứ hai sau pháo. Nhờ tối ưu, khoản chi phí này hạ xuống còn 400–500 triệu đồng.

Dù vậy, tổng cộng hành trình này vẫn tiêu tốn gần 2 tỷ đồng: từ đạo cụ, trang phục, visual cho đến chi phí ăn ở, vận chuyển cho 16–17 thành viên cùng hàng chục kiện hành lý.

Trong khi đó, Intervision chỉ sắp xếp mỗi quốc gia 2–3 buổi họp với ban tổ chức. Riêng đoàn Việt Nam phải họp tới 7–8 buổi, chưa lần nào kết thúc đúng giờ. Đạo diễn phải kiên nhẫn thuyết phục ban tổ chức để được tự làm led visual, bởi phía Nga có thể sẽ không hiểu hết những ẩn dụ văn hóa Việt Nam.

Áp lực càng chồng chất khi ban giám khảo ban đầu xếp Việt Nam ở vị trí thứ 10 vì lỗi hiển thị. Sau đó, Trưởng ban giám khảo người Nga công khai xin lỗi, khẳng định Việt Nam mới là số 1. Chính sự công tâm ấy đã giúp chiến thắng thêm phần rực rỡ.

Ngay từ khi nhận lời mời tham gia, Đức Phúc đã trăn trở: Phải làm sao để mang ra thế giới không chỉ giọng hát, mà còn là tinh thần văn hóa và niềm tự hào dân tộc?

Anh tâm sự: "Phúc khao khát sân khấu của mình vừa có chất liệu truyền thống, đậm hồn Việt nhưng vẫn phải mang hơi thở hiện đại xen lẫn yếu tố giải trí. Dù chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, khán giả vẫn có thể cảm nhận rõ nét về con người, văn hóa Việt Nam và nổi da gà với từng cung bậc."

Để làm được điều đó, producer Dương K quyết định phối khí với 100% nhạc cụ Việt Nam: đàn bầu, sáo, trống, nhưng vẫn giữ hơi thở đương đại.

Trên sân khấu, Đức Phúc và ê-kíp còn chuẩn bị 23 chiếc nón lá in hình quốc kỳ để tặng các đoàn bạn, cùng 50 chiếc nón lá và cờ nhỏ cho khán giả. Hình ảnh thân thiện, gần gũi này khiến bạn bè quốc tế không ngớt lời khen về sự hiếu khách Việt Nam.

Sau khi tiết mục phát sóng, hàng nghìn khán giả quốc tế tò mò hỏi về ý nghĩa cây tre và truyền thuyết Thánh Gióng. Producer Dương K dành nhiều thời gian trả lời từng bình luận, giải thích chi tiết, để văn hóa Việt lan tỏa rộng hơn.

Chiến thắng tại Intervision 2025 chính là minh chứng rằng âm nhạc Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm thế giới nếu dám khát vọng và dốc hết tâm sức. Với Đức Phúc, đó cũng như một lời tri ân sâu sắc cho hành trình 10 năm ca hát, khẳng định bản lĩnh vượt qua thị phi và bao khó khăn phía sau sân khấu.

Hình ảnh anh đứng trên bục vinh quang, hô vang hai tiếng "Việt Nam", sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức khán giả như một dấu mốc lịch sử mới cho nhạc Việt trên bản đồ quốc tế.

(Tổng hợp)