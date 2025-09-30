Sở hữu biệt viện 1.200m2 giữa thành phố “tấc đất tấc vàng”, người phụ nữ U35: “Phải dùng ô tô đi lại vì nhà rộng quá”

Sinh năm 1993, Đào Hỷ Nhi hiện là một trong những gương mặt sáng tạo nội dung gây chú ý trên Douyin và Weibo (các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc). Với vóc dáng cao 1m68, gương mặt thanh thoát cùng phong thái nhẹ nhàng, cô thường xuất hiện trong những vlog chia sẻ về cuộc sống sang trọng nhưng vẫn toát lên sự thư thái. Phong cách này khiến cô được đông đảo người hâm mộ yêu thích.

Trước những thắc mắc của cộng đồng mạng về công việc chính thức, Đào Hỷ Nhi từng khẳng định cô có khả năng tự chủ tài chính, thoải mái chi tiêu cho bản thân.

Xuất thân trong một gia đình khá giả, bố mẹ cô cũng sở hữu ngôi nhà lớn chẳng khác nào “lâu đài”. Mẹ của Đào Hỷ Nhi cũng là người rất trẻ trung và tinh tế, luôn nhắc nhở con gái biết yêu thương và chăm sóc chính mình.

Biệt phủ 1.200m² ở thành phố “tấc đất tấc vàng”

Điểm nhấn lớn nhất trong cuộc sống của Đào Hỷ Nhi là ngôi tứ hợp viện khổng lồ rộng 1.200m² ở Tô Châu, nơi cô đang sinh sống cùng gia đình chồng. Căn biệt viện này được mua từ những năm 2000, thuộc khu Greentown Peach Blossom House (Đào Hoa Nguyên).

Tô Châu vốn nổi tiếng là “Venice phương Đông”, thành phố hội tụ cả cảnh quan, văn hóa lịch sử lẫn công nghiệp công nghệ cao. Đây cũng là một trong những địa phương đắt đỏ hàng đầu Trung Quốc. Người xưa có câu: “Trời có thiên đàng, đất có Tô Hàng” – ngụ ý rằng Tô Châu chính là chốn bồng lai dưới hạ giới.

Trong khung cảnh ấy, ngôi tứ hợp viện nơi Đào Hỷ Nhi ở trở thành minh chứng sống động cho vẻ đẹp kiến trúc truyền thống Trung Hoa. Cấu trúc này gồm một sân vườn trung tâm, bốn dãy nhà bao quanh theo bốn hướng Đông – Tây – Nam – Bắc. Kiểu kiến trúc cổ xưa vốn phổ biến ở Hoa Bắc nay trở nên vô cùng hiếm hoi, thậm chí “có tiền cũng khó mua” do quá trình đô thị hóa và sự phức tạp về quyền sở hữu.

Khu biệt phủ của gia đình cô có đủ hồ cá, hồ sen, vườn hoa, vườn rau. Để duy trì cảnh quan, ngoài tiềm lực tài chính, chủ nhân còn cần đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp. Người làm vườn phải tính toán từ kích thước, dáng cây, thời điểm nở hoa cho đến bố cục tiểu cảnh, ánh sáng… Tất cả nhằm tạo nên sự hài hòa, nâng cao giá trị tổng thể của khuôn viên.

Bên trong, nội thất cũng không kém phần xa hoa: phòng tập gym, phòng yoga, bể bơi, phòng trà, phòng vẽ, sân golf trong nhà, rạp chiếu phim, phòng hát… đều được thiết kế riêng theo nhu cầu gia đình.

Có lần, Đào Hỷ Nhi chia sẻ rằng vì diện tích quá rộng, gia đình thậm chí phải dùng ô tô để di chuyển trong khuôn viên.

Cuộc sống “điền viên” ở tuổi U35

Dù nhiều người cho rằng Đào Hỷ Nhi may mắn, nhưng có câu nói: “Gió tầng nào gặp mây tầng đó”. Để có được cuộc sống hiện tại, bên cạnh hậu thuẫn gia đình, bản thân Đào Hỷ Nhi cũng nỗ lực khẳng định vị thế riêng, từ công việc sáng tạo nội dung đến cách xây dựng hình ảnh cá nhân.

Dù mới ngoài 30 tuổi, Đào Hỷ Nhi lại say mê văn hóa truyền thống. Cô thường mặc sườn xám, váy mã diện hay những bộ trang phục cổ điển bằng chất liệu cao cấp, càng làm nổi bật khí chất thanh tao, quý phái. Trên mạng xã hội, khán giả thường xuyên thấy cô khoác lên mình không chỉ vẻ đẹp hiện đại mà còn cả tinh thần tôn vinh giá trị xưa.

Mỗi video của Đào Hỷ Nhi đều như một góc nhìn về nhịp sống thư nhàn: khi thì pha trà ngắm cá Koi, lúc chụp ảnh dưới tán hoa anh đào, hay thong thả hái nắm hoa quế để pha một ấm trà ấm nồng. Những hàng ngân hạnh quý giá được trồng dọc lối đi, trở thành cảnh sắc để cả gia đình thưởng ngoạn mỗi khi tản bộ.

Cô thường mời thợ may thủ công tới tận nhà để đo vẽ, hoặc mời thợ nail đến phục vụ ngay bên hiên cạnh hồ cá. Nhờ vậy, ngay trong chính ngôi nhà, cô vẫn có thể tận hưởng đủ phong cách sống, đa dạng mà không hề nhàm chán.