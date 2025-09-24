Chi Pu giản dị mà slay, "tiểu thư 7000 tỷ" bất ngờ công khai ôm chầm 1 sao nam Vbiz!

Ngày 23/9, sự kiện đặc biệt của (S)TRONG Trọng Hiếu đã chính thức diễn ra, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của Vbiz. Rất nhiều gương mặt nổi tiếng như Chi Pu, MONO, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic, Thiên Minh, Nguyễn Hùng, Hà Nhi đều có mặt để chúc mừng(S)TRONG Trọng Hiếu, tạo nên bầu không khí sôi động và đầy hào hứng.

Các nghệ sĩ đồng loạt lựa chọn trang phục chỉn chu, sang trọng và hào hứng đến nghe EP mới của (S)TRONG Trọng Hiếu. Chi Pu ghi điểm với vẻ ngoài gợi cảm, qua camera thường vẫn đẹp "đỉnh chóp". Mỹ nhân Vbiz này còn được khen vì ăn diện đơn giản nhưng cực "slay".

MONO gây chú ý vì hình ảnh cá tính, thân thiện chuẩn "chiến thần ngoại giao" của Vbiz. Sự kiện còn có sự góp mặt của Rhymastic, Thiên Minh, Nguyễn Hùng, Hà Nhi, những nghệ sĩ trẻ mang đến năng lượng tích cực, góp phần làm bùng nổ bầu không khí. Đặc biệt, sự xuất hiện của loạt gương mặt đình đám không chỉ chứng minh sức hút của Trọng Hiếu trong làng nhạc, mà còn khẳng định sự ủng hộ lớn từ đồng nghiệp dành cho anh.

Dàn sao đổ bộ sự kiện chúc mừng (S)TRONG Trọng Hiếu

Visual nổi bần bật qua camera thường của Chi Pu

Ca sĩ Phan Đình Tùng cũng xuất ủng hộ Trọng Hiếu

Ca sĩ Hà Nhi là người thân thiết với (S)TRONG Trọng Hiếu

MONO đích thị là "chiến thần ngoại giao"

Ca sĩ Nguyễn Hùng tươi rói tại sự kiện

Một khoảnh khắc không kém phần chú ý ở sự kiện chính là lúc Ngọc Thanh Tâm ôm chầm lấy (S)TRONG Trọng Hiếu. Nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ, nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý bởi loạt khoảnh khắc thân thiết cùng Trọng Hiếu. Giữa đông đảo nghệ sĩ và khách mời, Ngọc Thanh Tâm không ngần ngại dành cho nam ca sĩ những cái ôm tình cảm, thể hiện sự thân thiết gắn bó. Khoảnh khắc cả hai cười rạng rỡ, ôm chặt nhau đã trở thành điểm nhấn nổi bật nhất sự kiện, khiến netizen không ngừng bàn tán.

Ngọc Thanh Tâm ôm chầm lấy (S)TRONG Trọng Hiếu, cả hai thân thiết sau chương trình Gia đình Haha