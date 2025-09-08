Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chi Pu diễn sung tới nỗi mẻ cả răng, sự cố “ối dồi ôi” nhất sự nghiệp là đây chứ đâu!

08-09-2025 - 16:10 PM | Lifestyle

Chi Pu có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bị sứt một miếng răng vì sự cố trên sân khấu.

Tối 7/9, Chi Pu đã trở thành một trong những nghệ sĩ có mặt trong sự kiện âm nhạc diễn ra tại Công viên Yên Sở, Hà Nội. Trong đêm nhạc lần này, nữ ca sĩ đã mang đến nhiều bản phối mới lạ cho các bản hit trong sự nghiệp như Từ Hôm Nay, Talk To Me, Đóa Hoa Hồng,... 

Trình diễn xuyên suốt khoảng 15 phút, Chi Pu khiến khán giả tại sự kiện đứng ngồi không yên với nhiều màn vũ đạo khuấy đảo bầu không khí từ ngồi từ đu dây đến “quẩy banh” sân khấu. Tuy nhiên, cũng vì trình diễn quá “hăng máu” mà cô nàng gặp ngay sự cố đau điếng mà có thể nhớ tới già.

Clip Chi Pu trình diễn tại sự kiện âm nhạc tại Hà Nội tối 7/9

Chi Pu diễn sung tới nỗi mẻ cả răng, sự cố “ối dồi ôi” nhất sự nghiệp là đây chứ đâu!- Ảnh 1.

Cô nàng nhảy quá sung đến mức gặp ngay sự cố đáng nhớ trong sự nghiệp

Cụ thể trên trang cá nhân, Chi Pu đăng tải clip hé lộ hậu trường với sự cố có thể xem là “ối dồi ôi” nhất sự nghiệp. Theo đó sau khi nhảy quá sung, cô nàng không may bị đập micro vào miệng. Dù khá đau nhưng Chi Pu vẫn tiếp tục phần trình diễn chỉ đến khi lui vào hậu trường, cô mới phát hiện sự thật… đắng lòng. 

Sau cú va đập mạnh với chiếc micro đã khiến cô nàng sứt mất một mảnh răng cửa. Sự cố nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Nhiều khán giả vừa thương vừa không nhịn được cười, cho rằng đây là màn “hy sinh vì nghệ thuật” đáng nhớ bậc nhất sự nghiệp của Chi Pu.

Clip cận cảnh sự cố của Chi Pu

Chi Pu diễn sung tới nỗi mẻ cả răng, sự cố “ối dồi ôi” nhất sự nghiệp là đây chứ đâu!- Ảnh 2.

Khoảnh khắc Chi Pu đau điếng sau khi bị đập micro vào miệng

Chi Pu diễn sung tới nỗi mẻ cả răng, sự cố “ối dồi ôi” nhất sự nghiệp là đây chứ đâu!- Ảnh 3.

Sau khi vào hậu trường, cô nàng phát hiện bị… mẻ răng

Chi Pu diễn sung tới nỗi mẻ cả răng, sự cố “ối dồi ôi” nhất sự nghiệp là đây chứ đâu!- Ảnh 4.

Cận cảnh chiếc răng bị sứt của Chi Pu

Chi Pu diễn sung tới nỗi mẻ cả răng, sự cố “ối dồi ôi” nhất sự nghiệp là đây chứ đâu!- Ảnh 5.

Cộng đồng mạng “hết hồn” vì cú va chạm làm nên sự cố đáng nhớ của Chi Pu

Chi Pu diễn sung tới nỗi mẻ cả răng, sự cố “ối dồi ôi” nhất sự nghiệp là đây chứ đâu!- Ảnh 6.

Dù gặp sự cố sứt răng nhưng visual xinh đẹp này chắc chắn vẫn làm nhiều fan phải mê đắm

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ

Theo An Nhi

Phụ nữ số

