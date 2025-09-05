Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ

05-09-2025 - 13:50 PM | Sống

Hóa ra, sao Việt thời đi học cũng "ngố tàu" ra phết!

Ai cũng có một thời tuổi học trò đầy ắp kỷ niệm. Ngay cả các sao Việt nổi đình đám, ngoại hình xinh đẹp sang chảnh ngày nay, cũng từng là những cô cậu học sinh giản dị, đôi khi còn hơi “ngố tàu”. Hòa vào không khí khai giảng rộn ràng, hãy cùng quay ngược thời gian để khám phá vẻ ngây ngô, dễ thương của các sao Việt đình đám khi còn là học sinh nhé!

Quỳnh Anh Shyn

Trái ngược với phong cách fashionista cá tính như hiện nay, Quỳnh Anh Shyn khi còn đi học lại theo đuổi style ngọt ngào, đáng yêu. Cô từng là học sinh của THPT Phan Đình Phùng - ngôi trường danh tiếng, nơi đào tạo nhiều hot girl, Hoa hậu và Á hậu nổi bật của Hà Nội. Trong suốt 12 năm học, cô luôn duy trì thành tích học tập tốt và liên tục là học sinh giỏi.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 1.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 2.

Quỳnh Anh Shyn thời còn đi học theo đuổi style "kẹo ngọt"

Châu Bùi

Sinh năm 1997, Châu Bùi đã sớm trở thành gương mặt được giới trẻ yêu mến. Khi còn học cấp 3 tại THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, cô đã bộc lộ niềm đam mê thời trang mạnh mẽ và thường được các shop lớn ở Hà Nội mời làm mẫu ảnh. Không chỉ vậy, trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của trường, Châu Bùi còn xuất sắc giành danh hiệu hoa khôi.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 3.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 4.

Ngay từ khi còn học cấp 3 tại trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, Châu Bùi đã có niềm đam mê lớn với thời trang.

Chipu

Thuở còn học ở THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội), Chi Pu đã gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn. Thời điểm đó, cô cũng là một trong những gương mặt hot girl nổi tiếng khắp Hà Nội.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 5.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 6.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 7.

Chi Pu từng theo học tại trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội).

AMEE

AMEE hiện là ca sĩ kiêm diễn viên được đông đảo bạn trẻ yêu mến. Trước khi nổi tiếng, cô từng theo học tại THPT Việt Đức – một trong những trường THPT hàng đầu Hà Nội, nơi chỉ những học sinh xuất sắc mới có thể thi đỗ.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 8.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 9.

AMEE nổi bật trong lễ khai giảng Việt Đức cách đây nhiều năm.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 10.

AMEE từng là học sinh trường THPT Việt Đức.

Tóc Tiên

Hiện nay, Tóc Tiên là một trong những nữ nghệ sĩ có vị thế vững chắc trong làng giải trí Việt. Bên cạnh giọng hát đầy thực lực, cô còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi nền tảng học vấn ấn tượng. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, Tóc Tiên từng là học sinh của THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và sau đó đỗ vào ngành Y học cổ truyền của Đại học Y Dược TP.HCM theo định hướng của gia đình.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 11.

Tóc Tiên là một trong những nghệ sĩ Việt có học vấn "khủng".

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 12.

Đông Nhi

Đông Nhi là một trong những ngôi sao hạng A của Vbiz. Cô từng theo học tại THPT Marie Curie (TP.HCM). Từ nhỏ, Đông Nhi đã là học sinh xuất sắc, vừa học tốt vừa tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Cô từng trúng tuyển vào ba trường đại học danh giá, nhưng niềm đam mê âm nhạc đã thôi thúc cô lựa chọn Nhạc viện TP.HCM, nơi cô xuất sắc đạt danh hiệu Á khoa đầu vào chuyên ngành thanh nhạc.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 13.

Đông Nhi từng theo học tại trường THPT Marie Curie (TP.HCM).

Midu

Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Midu còn được biết đến là cô gái đa tài và giỏi giang. Trước khi nổi tiếng, cô từng theo học tại THPT Gia Định (TP.HCM).

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 14.

"Reply" lễ khai giảng thời đi học của sao Việt: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn xinh không chịu được, Tóc Tiên gây bất ngờ- Ảnh 15.

Midu từng là học sinh trường THPT Gia Định (TP.HCM).

Theo Đông

