Mức điều chỉnh 200 điểm là bình thường, nhiều nhóm cổ phiếu có cơ hội lội ngược dòng

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, chỉ số VN-Index đã mất khoảng 200 điểm, tương đương 11,2% so với vùng đỉnh gần 1.800 điểm – đây cũng là chuỗi giảm dài nhất trong vòng một năm.

Mức điều chỉnh hiện tại là bình thường

Theo Chứng khoán MB (MBS), mức điều chỉnh 200 điểm như hiện tại là bình thường sau giai đoạn tăng mạnh từ đáy tháng 4 và từ đầu năm. Nếu loại trừ tác động từ nhóm cổ phiếu Vingroup, VN-Index hiện tương đương vùng 1.398 điểm – thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Đây cũng là vùng xuất phát của nhịp tăng mạnh đầu năm khi dòng vốn ngoại mua ròng hơn 13.400 tỷ đồng trong ba tuần liên tiếp.

Ở mặt bằng cổ phiếu, nhiều nhóm ngành dẫn dắt như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản đã giảm 20–30%, sâu hơn nhiều so với mức giảm của chỉ số. Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý III/2025 vẫn ghi nhận tăng trưởng mạnh ở các ngành tài chính, sản xuất, bất động sản và xuất khẩu. MBS đánh giá, phần lớn cổ phiếu đã điều chỉnh đủ sâu, tạo nền tích lũy thứ hai trước khi thị trường chung phục hồi.

Vùng hỗ trợ 1.600 điểm đã nhiều lần giúp thị trường hồi phục kể từ cuối tháng 8. Việc VN-Index tạm thời mất ngưỡng này cuối tuần qua được đánh giá là không bất ngờ, khi lực bắt đáy đầu tiên chưa mang lại hiệu quả. MBS cho rằng khu vực MA100 tương ứng vùng 1.590–1.600 điểm vẫn là vùng hỗ trợ ngắn hạn đáng tin cậy.

Nhiều nhóm cổ phiếu có cơ hội "lội ngược dòng"﻿

MBS nhận định thị trường đang trong giai đoạn tái tích lũy, khi nền tảng vĩ mô vẫn vững và chính sách hỗ trợ tăng trưởng được đẩy mạnh. Đây có thể là cơ hội “lội ngược dòng” cho nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công và nới lỏng tiền tệ.

Bức tranh kinh tế 10 tháng đầu năm 2025 tiếp tục khởi sắc với tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, GDP quý IV cần đạt trên 8,4%. Tính đến cuối tháng 10, tổng giải ngân đầu tư công mới đạt hơn 464.000 tỷ đồng, tương đương 51,7% kế hoạch; vẫn còn hơn 400.000 tỷ đồng vốn “nằm trên giấy” chờ được giải ngân.

Bên cạnh đó, quyết tâm ﻿thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất trong năm 2025, đồng thời tạo đà cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới cũng là yếu tố hỗ trợ thị trường.

Nhiều dự án trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng như cao tốc Bắc – Nam phía Đông, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận hay tuyến đường sắt quốc tế dự kiến được khởi công từ đầu năm 2026. Theo MBS, đầu tư công có thể là cú huých đầu tiên giúp VN-Index kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.600–1.620 điểm.

MBS khuyến nghị không mua đuổi trong các phiên hồi phục do trụ kéo, thay vào đó, nhà đầu tư nên canh mua tích lũy quanh vùng 1.590–1.600 điểm với tỷ trọng 30–50%. Danh mục nên ưu tiên nhóm cổ phiếu đã giảm sâu như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, công nghệ, cùng với nhóm hàng hóa hưởng lợi từ đầu tư công như dầu khí, thép, hóa chất, thủy sản và cao su tự nhiên.