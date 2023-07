Mức giá trung bình chung cư Hà Nội gần 50 triệu đồng/m2, chuyên gia nhận định sẽ còn tăng tiếp

Trong khi các phân khúc bất động sản đầu tư như đất nền, nhà liền kề,... liên tục sụt giảm về giá và thành khoản. Tại phân khúc chung cư vẫn có lực cầu rất lớn từ nhóm người mua ở thực, theo đó đây được đánh giá là điểm sáng của thị trường.

Theo báo cáo mới nhất của Savills Vietnam, trong quý II, giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, tăng 1% theo quý và 17% theo năm. Đáng chú ý, giá chung cư sơ cấp đã tăng 18 quý liên tiếp và cao hơn 73% so với quý I/2019. Nguyên nhân do giá đất và chi phí xây dựng tăng, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng.

Còn báo cáo mới đây của Colliers cho biết, mức giá bán sơ cấp tại Hà Nội ghi nhận trong khoảng 2.500 – 4.000 USD/m2. Trong giai đoạn cuối năm 2023, dự kiến giá của thị trường căn hộ sẽ tăng từ 4 - 7% so với năm 2022, nhờ việc chủ đầu tư nâng cao định vị của các dự án cùng với vị trí đắc địa.

Nguồn CBRE.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám Đốc Cấp Cao Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn Phát triển CBRE cho biết, tại thời điểm cuối quý II, giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đạt 47,5 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), tăng 1,6% so với quý trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái do tỷ trọng sản phẩm cao cấp tăng lên.

Bất chấp lãi suất cao và thắt chặt tín dụng, giá bán của các căn hộ chung cư mới mở bán tại Hà Nội vẫn neo ở mức tương đối cao. Trong số các dự án chào bán sơ cấp trong quý này, có 52% dự án chào bán trên 47 triệu/m2, trong khi các dự án còn lại chào bán từ 35 triệu/m2 trở lên.

Ở thị trường thứ cấp, giá bán trung bình đạt xấp xỉ 31 triệu đồng/m2, không biến động nhiều so với quý I nhưng tăng 3,2% theo năm. Hầu hết các khu vực đều có giá bán tăng giá thứ cấp cao 5 - 6% trong năm qua.

Theo báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), trong 6 tháng đầu năm 2023, các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực, mức giá dưới 3 tỷ đồng, đã ghi nhận giao dịch trở lại với mức giá tăng nhẹ.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, những phân khúc như căn hộ chung cư trung cấp, bình dân và bất động sản giá trị khai thác thương mại tốt vẫn có giao dịch tốt nên khả năng hạ giá là rất khó, nhất là trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Ông Đính cho rằng, quỹ đất khu vực nội đô ở TP lớn như Hà Nội, TP. HCM sẽ ngày càng khan hiếm. Cùng với những thay đổi trong quy hoạch, các chính sách sẽ thắt chặt hơn nữa khiến nguồn cung dự án nhà ở thương mại, căn hộ chung cư tại khu vực này cũng khan hiếm theo.

“Trong khi nhu cầu sở hữu nhà ở chung cư của người dân vẫn rất cao thì giá căn hộ chung cư rất khó hạ và còn tăng nữa. Ngoài ra, giá chung cư khu vực ngoại thành sẽ còn tăng hơn khu vực trung tâm vì giá đất ngoại thành tăng lên nhanh”, vị này nói.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, trên thực tế, lực cầu của thị trường bất động sản hiện nay vẫn rất lớn, nhất là những sản phẩm có nhu cầu thực. Tuy nhiên, trong bối cảnh gặp một số vướng mắc khiến nhiều dự án vẫn chưa thể triển khai, thị trường nhà ở khan hiếm nguồn cung, các chi phí đầu vào như vật liệu xây dựng, trang thiết bị, nhân công... vẫn có xu hướng tăng thì việc giá nhà ở, đặc biệt là phân khúc căn hộ chung cư tăng theo cũng là điều dễ hiểu.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc kinh doanh Dat Xanh Services cho rằng, 6 tháng cuối năm loại hình chung cư sẽ được nhà đầu tư quan tâm cũng là phân khúc dẫn dắt thị trường bất động sản.

“Đây là dòng sản phẩm có yếu tố khai thác dòng tiền ổn định, khả thi hơn các phân khúc khác. Tính chất dễ tiêu thụ, đồng nhất, phù hợp với số đông người mua ở thực thay vì đầu tư lướt sóng, dễ mua, dễ cho thuê… được xem là các yếu tố khiến chung cư được lựa chọn khi đặt lên bàn cân với các phân khúc khác trong bối cảnh thị trường biến động”, bà Liên nói.