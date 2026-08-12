Mức học phí cho 35 trường công lập chất lượng cao năm học 2026-2027 tại Hà Nội

Các đại biểu dựtại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND Thành phố Hà Nội sáng 10/8.Ảnh: chinhphu.vn/Minh Anh

Phạm vi áp dụng và nguyên tắc thu học phí

Nghị quyết mới quy định chi tiết mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của thành phố. Đối tượng áp dụng bao gồm trẻ mầm non, học sinh đang theo học tại các cơ sở này, cùng các cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương liên quan.

Một trong những điểm đáng chú ý là thời gian thu học phí được khống chế tối đa không quá 9 tháng/năm. Đặc biệt, thành phố cũng linh hoạt quy định mức thu cho hình thức học trực tuyến (online) bằng 75% mức thu học trực tiếp (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng). Việc áp dụng mức thu nào trong tháng sẽ căn cứ vào thời gian học thực tế: nếu học trực tiếp hoặc trực tuyến từ 14 ngày trở lên trong tháng (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định) thì sẽ thu học phí tương ứng theo hình thức đó.

Chi tiết mức học phí tại các cấp học

Theo Phụ lục chi tiết đính kèm Nghị quyết, mức học phí có sự phân hóa rõ rệt tùy theo cấp học, địa bàn và chương trình bổ sung (đặc biệt là số hoạt động tiếng Anh/tuần đối với cấp mầm non).

Tại bậc mầm non, trường Mầm non 20-10 (phường Cửa Nam) có mức thu cao nhất, dao động từ 4.200.000 đồng đến 4.800.000 đồng/tháng tùy độ tuổi và số hoạt động tiếng Anh. Trong khi đó, trường Mầm non Phú Minh (phường Tây Tựu) có mức thu thấp hơn, ở mức 2.380.000 đồng đến 2.830.000 đồng/tháng. Một số trường khác như Mầm non Việt Triều Hữu nghị hay Chu Văn An có mức thu phổ biến từ khoảng 2.700.000 đồng đến 4.200.000 đồng.

Ảnh: Trường Mầm Non CLC 20-10, phường Cửa Nam, Hà Nội

Ở bậc tiểu học, mức học phí cao nhất ghi nhận tại trường Tiểu học đô thị Sài Đồng (phường Phúc Lợi) với mức 4.590.000 đồng/tháng cho khối 1 và 2. Các trường khác như Tiểu học Nam Từ Liêm thu 3.650.000 đồng, Tiểu học Tràng An thu 3.236.000 đồng và thấp nhất là Tiểu học Bắc Từ Liêm với 2.480.000 đồng/tháng.

Đối với bậc trung học cơ sở (THCS), học phí phần lớn dao động trong khoảng từ 2.000.000 đồng đến 3.500.000 đồng. Trường THCS Lê Lợi (Hà Đông) có mức thu 3.500.000 đồng, THCS Nam Từ Liêm là 3.020.000 đồng. Đáng chú ý, trường THCS Nguyễn Thượng Hiền (xã Vân Đình) có mức thu thấp nhất trong hệ thống chất lượng cao với 1.530.000 đồng/tháng.

Tại bậc trung học phổ thông (THPT), trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa áp dụng mức thu 5.000.000 đồng/tháng, đây cũng là mức trần cao nhất trong danh sách các trường công lập chất lượng cao được phê duyệt đợt này.

Yêu cầu về minh bạch và chất lượng

Để đảm bảo quyền lợi cho người học, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định và tuyệt đối không để phát sinh các khoản thu ngoài nghị quyết. Các trường phải thực hiện công khai danh mục, mức thu và phương thức quản lý nguồn thu một cách minh bạch.

Bên cạnh việc thu phí, thành phố cũng nhấn mạnh việc gắn liền nguồn thu với nâng cao chất lượng giáo dục và dịch vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được tăng cường để kịp thời chấn chỉnh các trường hợp lạm thu hoặc sử dụng kinh phí sai mục đích, đồng thời giải quyết các kiến nghị từ phía phụ huynh và học sinh trong quá trình thực hiện.

Việc phê duyệt khung học phí này không chỉ giúp các trường có cơ sở tài chính để duy trì mô hình chất lượng cao mà còn giúp phụ huynh có cái nhìn tổng thể để lựa chọn môi trường học tập phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình trong năm học 2026-2027 sắp tới.