Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức lương giáo viên mầm non cao nhất theo quy định mới

Theo Duy Anh | 19-04-2026 - 07:38 AM | Sống

Ngày 14/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư 32 quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên, trong đó có giáo viên mầm non.

Theo quy định tại Thông tư, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên mầm non quy định nêu trên được áp dụng bảng lương tương ứng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Giáo viên mầm non được xếp theo 3 hạng, từ thấp đến cao lần lượt là III, II và I, tương ứng với nhóm viên chức A0, A1 và A2.2. Hệ số lương của giáo viên bậc này từ 2,1 đến 6,38, cụ thể như sau:

Hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 (với mức lương tương đương từ 4,91 đến 11,44 triệu đồng).

Hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 (với mức lương tương đương từ 5,48 đến 11,65 triệu đồng).

Hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38 (với mức lương tương đương từ 9,36 đến 14,93 triệu đồng).

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm chức danh tương ứng theo quy định nêu trên.

Ảnh minh họa (Nguồn VGP).

Về điều khoản chuyển tiếp Thông tư nêu rõ, giáo viên mầm non chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo quy định tại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì được tiếp tục giữ chức danh, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên mầm non hiện giữ, khi đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng quy định tại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non thì được bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên mầm non tương ứng quy định tại Thông tư này.

Giáo viên mầm non chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định nhưng không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì tiếp tục giữ chức danh, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên mầm non hiện giữ cho đến khi nghỉ hưu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2026.

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lấn sân làm giáo dục, mở luôn viện đào tạo ở 'thành phố ngàn hoa'

Bất ngờ học phí trường tư hot bậc nhất Hà Nội: Chưa tới 4 triệu/tháng, nhiều khoản còn miễn phí hoàn toàn

4 ngành học cũ nhưng không lỗi thời, AI không thể thay thế

07:32 , 19/04/2026
Cho bạn thân vay 40 triệu, giờ mất cả bạn lẫn tiền: Khoản học phí cho 3 điều cả đời tôi không dám quên

07:23 , 19/04/2026
Người đàn ông 45 tuổi qua đời vì ung thư trực tràng: Bác sĩ cảnh báo 3 kiểu ăn sáng nhiều người Việt vẫn nghiện

06:50 , 19/04/2026
5 bảo bối Doraemon là "tiền thân" của các ứng dụng sức khỏe

02:29 , 19/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên