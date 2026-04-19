Mức lương giáo viên mầm non cao nhất theo quy định mới

Theo quy định tại Thông tư, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên mầm non quy định nêu trên được áp dụng bảng lương tương ứng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Giáo viên mầm non được xếp theo 3 hạng, từ thấp đến cao lần lượt là III, II và I, tương ứng với nhóm viên chức A0, A1 và A2.2. Hệ số lương của giáo viên bậc này từ 2,1 đến 6,38, cụ thể như sau:

Hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 (với mức lương tương đương từ 4,91 đến 11,44 triệu đồng).

Hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 (với mức lương tương đương từ 5,48 đến 11,65 triệu đồng).

Hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38 (với mức lương tương đương từ 9,36 đến 14,93 triệu đồng).

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm chức danh tương ứng theo quy định nêu trên.

Ảnh minh họa (Nguồn VGP).

Về điều khoản chuyển tiếp Thông tư nêu rõ, giáo viên mầm non chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo quy định tại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì được tiếp tục giữ chức danh, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên mầm non hiện giữ, khi đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng quy định tại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non thì được bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên mầm non tương ứng quy định tại Thông tư này.

Giáo viên mầm non chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định nhưng không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì tiếp tục giữ chức danh, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên mầm non hiện giữ cho đến khi nghỉ hưu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2026.