Mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026: Người lao động cần biết ngay!

18-11-2025 - 13:35 PM | Xã hội

Từ 1/1/2026, mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc theo 4 vùng tăng mạnh, dao động 3,7 - 5,31 triệu đồng/tháng, làm căn cứ tính tỷ lệ đóng của người lao động và người sử dụng lao động.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau:

Vùng 1: 5.310.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng).

Vùng 2: 4.730.000 đồng/tháng (tăng 320.000 đồng).

Vùng 3: 4.140.000 đồng/tháng (tăng 280.000 đồng).

Vùng 4: 3.700.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).

Căn cứ các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội liên quan, hiện nay mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Do đó, từ ngày 1.1.2026, mức lương tối thiểu làm căn cứ tính tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc như sau:

Vùng I: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 5.310.000 đồng.

Vùng II: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 4.730.000 đồng.

Vùng III: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 4.140.000 đồng.

Vùng IV: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 3.700.000 đồng.

Về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, từ mức lương được xác định làm căn cứ đóng: Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Từ 1/1/2026, mức lương tối thiểu được tăng bao nhiêu?

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

