Mừng mùa lễ hội cuối năm, đặt vé Vietjet giảm đến 100% chỉ trong ngày 11/11

06-11-2025 - 15:30 PM

Rộn ràng không khí lễ hội cuối năm, Vietjet mang đến siêu ưu đãi Ngày đôi 11/11 với hàng trăm nghìn vé bay giảm giá đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí) trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế.

Diễn ra duy nhất trong ngày 11/11/2025, từ 00h00 đến 23h00 (UTC+7), đặt vé và nhập mã SUPER1111 tại www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air để tận hưởng ưu đãi giảm tới 100% giá vé Eco (chưa bao gồm thuế, phí). Thời gian bay áp dụng từ 01/12/2025 đến 27/05/2026 (**).

Ngoài ra, trong mùa lễ hội này, Vietjet giới thiệu chuỗi mega livestream trên Facebook mang tên "Chuyện Bay Vietjet Kể – Once Upon a Flight", với phiên live đầu tiên diễn ra vào 11/11/2025. Tại đây, khách hàng sẽ được hòa mình vào bầu không khí lễ hội sôi động trên khắp thế giới với các hoạt động tương tác hấp dẫn, nhận e-voucher giảm giá vé bay đến 30% (*), tham gia minigame để nhận những phần quà độc quyền từ Vietjet và đối tác. Theo dõi ngay fanpage chính thức Vietjet để cập nhật thông tin mới nhất về chuỗi Mega Live và đón chờ những bất ngờ tiếp theo trong mùa lễ hội rực rỡ này.

Bên cạnh đó, tất cả hành khách khi bay từ các điểm đến quốc tế đến Việt Nam sẽ được tặng ngay 01 eSIM dung lượng 500MB data tốc độ cao sử dụng tại Việt Nam trong 31 ngày (*). Ưu đãi áp dụng từ nay đến hết ngày 31/12/2025 khi đặt mua vé tại website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet Air và chọn eSIM tại bước dịch vụ bổ sung.

Mùa lễ hội cuối năm sẽ thêm phần rực rỡ khi hành khách cùng Vietjet khám phá những hành trình mới, từ các điểm đến trong nước đến quốc tế sôi động như Australia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia…

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hiện đại với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,… cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ở độ cao 10.000m.

Bay khắp thế giới, làm mới chính mình, Vietjet thôi!

(*) Điều kiện & điều khoản

(**) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay.

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

